El socialista Sanguino critica a los Reyes Magos de 2020

Al portavoz municipal del PSOE, Francesc Sanguino, no le gustan los Reyes Magos de 2020 en Alicante. Así que todo apunta a que al final recibirá carbón de sus majestades de Oriente. El socialista ha criticado la elección anunciada ayer por el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala (PP), quien designó al rector de la Universidad de Alicante (UA), Manuel Palomar; al director general de la empresa Carmencita, Jesús Navarro Alberola, y al médico especialista en Geriatría José María Gómez-Reino Sanchís como los Reyes Magos de 2020 en la Cabalgata del 5 de enero en Alicante. Palomar dará vida al rey Gaspar; Navarro, a Baltasar y Gómez-Reino, a Melchor. Los tres tomarán el relevo de Juan Cabello, director de El Corte Inglés de Alicante; Luis Miguel Papí, gestor comercial del Grupo Heineken; y David Olivares, director comercial del Grupo Sorell, que ayer hicieron entrega a sus sucesores de unas estatuillas que les acreditan para desempeñar su cometido al término de la tradicional comida de los Reyes Magos.

Para Sanguino, los elegidos no son representativos de la ciudad de Alicante. "Teniendo en cuenta el espíritu de la Navidad y que el equipo de gobierno municipal actual pretende reivindicarlo, no estaría mal que se respetara ese tradicional espíritu navideño y se designara para el papel de Reyes a personas que representen todo el arco social de la ciudad, no solo a quienes se encuadran en un estrato alto económico o social", señala Sanguino en una publicación en Facebook, un mensaje en el que ha reprochado la decisión del regidor popular, que se anunció ayer en una comida a la que asistió Sanguino, que se fue del local antes de que se conocieran los nombres: "No es preciso que al pueblo llano le recuerden que reyes son solo algunos, mientras que a otros y a otras se les reserva el papel de carteras, pajes y mozos de caballerizas".