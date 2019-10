Caso Sala: Declaran dos de los nietos de María del Carmen Martínez

Dos de los diez nietos del matrimonio de Vicente Sala y María del Carmen Martínez declaran esta mañana en el juicio que intenta esclarecer el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM. El resto de nietos no ofrecerán su testimonio ante el jurado después de que dos de los hijos de Miguel López pidieran no declarar en atención a su parentesco y de que los demás no hayan sido citados.

Abacuc y Mar del Mar Méndez Sala prestarán declaración como testigos después de la reanudación del juicio que quedó ayer suspendido a causa de las lluvias.

El padre de ambos, Abacuc Méndez, ya prestó declaración el pasado lunes y donde respaldó a su cuñado y único acusado del asesinato, Miguel López. Méndez aseguró que a su suegro la mató alguien que pretendía robarle o "acabar con el legado de Vicente Sala".

Méndez también apuntó que, de los tres yernos de Sala, López era el único que tenía dinero: una herencia de siete millones de su padre.