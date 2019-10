De Alicante a la NASA

Una carrera de fondo en 48 horas. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio busca a los cerebros más sofisticados por todo el mundo con la celebración de los retos sobre aplicaciones espaciales. Varias localizaciones de la ciudad acogieron la celebración de una competición entre profesionales para la creación de juegos, aplicaciones y herramientas, cuyos participantes pasaron 48 horas de convivencia.

Alicante estuvo durante unos días en la agenda de la NASA. Este pasado fin de semana, las sedes de la empresa Everis y Torre Juana albergaron la edición del Space App Challenge. Un reto tecnológico en el que participaron hasta doce proyectos alicantinos y donde un jurado compuesto por expertos impulsó a dos de ellos a competir a nivel global. Desde su inicio en 2012, este Desafío Internacional de Aplicaciones Espaciales de la NASA se ha convertido en el evento global «más grande del mundo». Tiene como finalidad «inspirar a las comunidades locales a unirse y crear soluciones a problemas de dicho ramo», tal y como apuntaron desde la organización. Con la ayuda del Equipo Organizador de la agencia, esta competición consiste en un sprint de dos días en el que sus participantes tienen que plantear soluciones a los desafíos propuestos por la NASA con la creación de juegos, aplicaciones para teléfonos inteligentes y computadoras, vídeos, herramientas de enseñanza y mucho más.

Ayer, dos de los proyectos que se expusieron recibieron el galardón de aparecer en el portal web de Space Apps, en un reto en el que han participados equipos de científicos, tecnólogos, diseñadores, artistas y emprendedores, entre otros, que demostraron una capacidad profesional digna de otorgar una respuesta convincente a algunos desafíos más apremiantes de la Tierra y el Espacio. Mientras, Distrito Digital, Impulsa Alicante, El Parque Científico de la UMH son algunas de las entidades que han patrocinado el reto, junto a empresas como eti-textil. También participaron Vodafone y AlicanTEC, la Universidad de Alicante, ULAB, Glub Center y la Creme que han colaborado dando difusión y soporte al evento.

Asimismo, el jurado local estuvo confeccionado por Andrés Pedreño, Catedrático en Economía Aplicada y experto alicantino en Inteligencia Artificial y «Big Data»; Tonia Salinas, directora del Parque Científico de la UMH; Pedro Pernías, director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Generalitat Valenciana; Aurelia Bustos, oncóloga alicantina y premiada con la Orden del Mérito Civil en 2018; y Raul Juanes, director del sector público de Everis.

Tal y como afirmaron desde la organización del evento, los desafíos cambian cada año dentro del tema de la Tierra y el Espacio. Mientras que las categorías que el desafío propuso para este año estuvieron centradas sobre las temáticas conocidas como «Earth's Oceans, Our Moon, Planets Near And Far, To The Stars, Living In Our World». El premio global que recibieron los dos ganadores fue la aparición en el sitio web de Space Apps, y también se les otorgó una invitación para visitar la NASA Kennedy Space Center.