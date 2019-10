Irene Montero en Alicante: "No basta con sacar a Franco del Valle, hay que sacar a todos los compatriotas de las fosas"

La portavoz del grupo parlamentario Unidos Podemos, Irene Montero, ha visitado hoy Alicante en la primera parada de la formación morada en la Comunidad Valenciana, dentro de esta nueva campaña electoral. En el mitin, que se ha desarrollado a lo largo de la mañana, Montero ha llamado la atención sobre la necesidad de ahondar en la memoria histórica del país: "No basta con sacar a Franco del Valle de los Caídos. No vamos a lograr homenajear a nuestras madres y abuelas, que pelearon por el orden constitucional, hasta que no estén desenterrados todos y cada uno de los compatriotas españoles de las fosas comunes".

Asimismo, durante toda su intervención, no han faltado los mensajes hacia el presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, a quien ha pedido que "mientras sea candidato y presidente en funciones deje de seguir los pasos de Mariano Rajoy y que haga lo que le pide la gente y no el IVEX 35". Además, ha cuestionado la legitimidad de Sánchez: "Sólo fue presidente gracias a los números de una moción de censura que le regaló Pablo Iglesias y ¿para qué?", se ha preguntado Montero.

Cataluña

En cuanto a la cuestión catalana, Montero ha señalado al gobierno asegurando que "ha intentado que la sentencia del "proces" se convirtiese en la cuestión principal para ganar un puñado de votos". "Cuando un político pierde la altura de preocuparse antes por España, que por un puñado de votos, lo más probable es que se le vaya de las manos y es lo que ha sucedido", ha añadido Montero.

En este sentido, la portavoz de la formación morada ha pedido a Pedro Sánchez que "deje de hacer electoralismo y de seguir los pasos de Mariano Rajoy, tanto en Cataluña como en la gestión económica de España", al tiempo que aseguraba que "Unidas Podemos es el único espacio político que nunca ha hecho ni va hacer electoralismo con Cataluña y que cree firmemente en el diálogo para la recuperación de las relaciones".

El eje de su intervención se ha centrado además en "la necesidad de romper lo hilos que unen a las grandes empresas y al poder político". Y esta línea se ha dirigido a las empresas energéticas: "no van a estar ustedes decidiendo por nosotros cuánto y cómo contaminan, cuánto cuesta la luz, no lo van a decirdir ustedes, lo va a decidicr la gente, son derechos que debemos proteger desde el Estado".

Esta es la primera visita a la Comunidad Valenciana de la formación morada, que prevé un gran mitin en Valencia a cargo de Pablo Iglesias y otro en Castellón. Tras la alianza entre Compromís y Más País, el proyecto de Íñigo Errejón, Unides Podem inicia su periplo por la Comunidad para asegurarse de que el desvío de votos hacia el nuevo pacto de la izquierda no se convierta en un descalabro que les reste escaños en el Congreso.