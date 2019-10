Así fue el evento eWoman Alicante 2019

La tercera edición del encuentro eWoman Alicante, celebrado ayer en las instalaciones del Club INFORMACIÓN, reunió a más de 200 personas en una jornada donde el talento femenino, el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género configuraron el eje argumental de un evento que tiene la finalidad de reivindicar una mayor visibilidad de la mujer y poner su granito de arena para romper las barreras que aún hoy existen entre hombres y mujeres.

El evento, que estuvo organizado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, contó con el apoyo de CaixaBank y con el patrocinio de Hyundai Leuka Car, de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de Alicante (AEPA), Fundesem y Centro Médico Dental Benalúa. Además, participaron Nerea Garmendi, actriz y presentadora; María Teresa Martínez, directora del centro de Banca Privada de CaixaBank en Alicante; Cristina Hawkins, Marketing Director Starlite Festival, y Silverio Ros, CEO de Pianno 39.

Los cuatro ponentes defendieron el talento femenino y la necesidad de romper las barreras de género para crear una sociedad más igualitaria y con las mismas oportunidades entre hombres y mujeres. No obstante y antes de sus intervenciones, Tomás Mayoral, director del periódico INFORMACIÓN, y Pepa Ripoll, vocal de AEPA, inauguraron la jornada con unos discursos en los que coincidieron en destacar la importancia que tienen los medios de comunicación a la hora de conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Pepa Ripoll, de AEPA, durante la inauguración de la jornada.

Al respecto, Tomás Mayoral enfatizó que la tercera edición de eWoman Alicante confirma que es un evento que ha logrado consolidarse como un espacio donde «hablamos de liderazgo femenino y que sirve para mostrar a la sociedad la necesidad de hacer visible el empoderamiento femenino».

Por su parte, Pepa Castillo resaltó que «los medios de comunicación aportan la información con la que nos hacemos una imagen de la realidad», recordando que «todo lo que vemos, leemos o escuchamos influye en nuestra percepción y como entendemos la vida». Por ello, puso en valor la importancia del congreso eWoman para mostrar una imagen de la mujer alejada de los estereotipos existentes.

«Necesitamos a los medios de comunicación para evitar estos sesgos ya establecidos con respecto al género. La percepción de cómo los medios trasladan la imagen de la mujeres es, al final, la imagen que llega a la sociedad», remarcó, al tiempo que puntualizó que, por ejemplo, «sólo el 9% de las fuentes de información catalogadas como de especialistas utilizadas por los medios de comunicación son mujeres».

De ahí volvió a incidir en la importancia de eWoman como un punto de encuentro en el que mostrar el potencial del talento femenino. «Las mujeres debemos convertirnos en agentes del cambio y este acto nos ayuda a cambiar los estereotipos y apostar por el valor de la mujer en la sociedad y en nuestras empresas».



Luchar por los sueños

María Teresa Martínez, directora del centro de Banca Privada de CaixaBank en Alicante.

María Teresa Martínez, directora del centro de Banca Privada de CaixaBank en Alicante y con una carrera profesional de más de 20 años en la entidad financiera, fue la primera en abrir el turno de conferencias. En su opinión, eWoman es un evento que «debe servir de altavoz para que las mujeres luchen por sus sueños».

Por ello, María Teresa Martínez incidió en la importancia que tiene la educación en valores a la hora de lograr esa igualdad entre el hombre y la mujer tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. «La empatía, la igualdad, la nobleza o la confianza son algunos de los valores que debemos fomentar», señaló.

Asimismo, consideró esencial cuidar el entorno y rodearse de personas que aporten confianza. «En toda mi carrera profesional siempre he tenido cariño, respeto y confianza. Ser mujer y trabajadora no es fácil, al igual que tampoco lo es para el hombre, y el apoyo del entorno es muy importante para lograr nuestros éxitos».



Sobre la situación actual, consideró que «estamos en el punto ideal para avanzar en esta igualdad» y recordó que se han reducido en muchos ámbitos de la vida la brecha entre hombres y mujeres como, por ejemplo, en el acceso a las carreras técnicas. En este punto, recordó algunas de las iniciativas en favor de la igualdad implementadas en CaixaBank con el objetivo de dar visibilidad y aumentar la posición de mujeres directivas en la compañía. «La presencia de mujeres en la empresa las hace más potentes, más vivas y mujeres», señaló.

Así, describió que la implantación de este tipo de medidas debe «extenderse como una mancha de aceite en la empresa», resaltando que en CaixaBank el 39,9% de los puestos de dirección dependen de mujeres.



Educación, trabajo y pasión

Cristina Hawkins, Marketing Director Starlite Festival.

«España está a la cola del mundo en paridad salarial. Las mujeres tenemos que trabajar 10 años más para lograr una retribución igual que los hombres y según el Fondo Monetario Europeo faltan 200 años para lograr esta paridad». Cristina Hawkins, Marketing Director Starlite Festival, lanzó estas palabras tras recoger el testigo de la directora del centro de Banca Privada de CaixaBank en Alicante y para explicar que la educación, el trabajo y la pasión son los tres pilares para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres.

«Tenemos que luchar contra ideas como que los chicos no lloran y para ello hay que trabajar la educación desde pequeños pero también con los mayores», afirmó la directora de Marketing de Starlite Festival, al tiempo que aseguró que una buena educación incrementa la seguridad y la autoestima de las personas».

El Club INFORMACIÓN se llenó con más de 200 asistentes.

En cuanto al trabajo, Cristina Hawkins mostró su convencimiento de que «la carrera profesional no debería frenar a nadie las ganas de ser madre» y lamentó la estadística del Fondo Económico Mundial que dice que seis de cada diez mujeres renuncian a sus carreras. «Para lograr el éxito profesional es importante optimizar el tiempo, tener el apoyo de la familia y aprender a compaginar las tareas diarias. No me gusta el término sacrificar y creo que lo importante es trabajar en equipo en casa para poder organizarse mejor y tener el tiempo para todas las tareas», explicó.

Por último, consideró que la pasión es el otro pilar que va a permitir que la mujeres logre sus sueños. «La pasión es implicación y lo que hacemos nos tiene que gustar. Por ello, es importante buscar fuentes de inspiración que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos y que nos permita dar el 100% en nuestro día a día».

Nerea Garmendia, actriz y presentadora.

Para Nerea Garmendia, actriz y presentadora, un aspecto clave para lograr una buena posición en el mercado laboral es ser proactivo y buscar las cosas que uno quiere. «A veces no es suficiente con ser bueno. Tienes que ser el mejor y si no te llaman tienes que coger el teléfono e ir a buscar el trabajo porque el trabajo no llega a casa».

En esta línea, también consideró necesario asumir una parte de riesgo a la hora de lograr lo que realmente una persona quiere, arguyendo que «la zona de confort no nos hace bien, no nos hace crecer y si nos quedamos en la zona de confort puede que estemos bien, a gusto, pero no crecemos». Así, animó a todos los asistentes al evento a intentar conseguir los retos y a superarse uno mismo constantemente.

Silverio Ros, CEO de Pianno 39.

El último en intervenir fue Silverio Ros, CEO de Pianno 39, quien se ha convertido en el primer hombre en participar en eWoman. El CEO de la compañía de ropa online para mujeres cuenta con una plantilla de trabajadores en la que el 80% son mujeres, un dato al que quiso restar importancia durante su intervención.

«Yo tengo una empresa normal. No es la que más factura. Ni la que más venda. Ni la que más trabajadores tiene. Pero me dijeron que el porcentaje de mujeres que hay en la plantilla era noticia. Yo lo veo con normalidad y me gustaría que en el futuro que una empresa que tuviera más mujeres que hombres trabajadores no fuera noticia», afirmó.

Sobre la situación de mujer en el mercado laboral, Silverio lamentó que todos los días oye mensajes como «no contrates a mujeres porque se quedan embarazadas» o del tipo «no contrates mujeres porque se pelean entre ellas y se tienen envidia». Sin embargo, su experiencia es muy positiva con Piano 39 funcionando a toda vela.

Representantes de CaixaBank, Juan. R. Gil y Tomás Mayoral de INFORMACIÓN.

Sobre la conciliación laboral, Silverio recordó que hace un tiempo acordaron terminar la jornada laboral a las 17.00 horas en lugar de a las 19.00 horas. «Permitimos que nuestra plantilla tuviera más tiempo para disfrutar de la familia, estudiar, ir al gimnasio, en resumen, conciliar la vida laboral con la personal y no redujimos facturación, ni perdimos pedidos. De hecho funcionamos mucho mejor ahora».

Para los asistentes interesados en montar una empresa, el CEO de Pianno 39 les aseguró que para emprender «no hace falta tener mucho dinero, muchos masters o muchas carreras». En su opinión, lo que hace falta es tener ilusión y rodearse de un conjunto de personas afines.



Práctica de mindfulness para conocer a los «saboteadores»

Usoa Arregui y Alfredo Julià coach y co-fundadores de Cambyo.

Usoa Arregui y Alfredo Julià dieron a conocer a los «saboteadores», esos mensajes negativos que se instalan en la mente ante situaciones de estrés.

Por ello, el taller de coaching dio comienzo con un audio que generó sentimientos de agobio, estrés, saturación o impotencia entre los presentes. «Estas palabras de cómo nos sentimos son los mensajes que nos transmitimos cuando estamos en una situación de estrés, a ese mensaje cuando estamos bajo presión o en una situación difícil nosotros los llevamos saboteadores», explicó Usoa Arregui.

Durante el taller transmitieron tres ideas de esos saboteadores: lo primero es que son cosecha propia, nos los hemos inventado y lo segundo es que como estamos acostumbrados a decírnoslo constantemente aparecen de forma inconsciente y automática. Pero la tercera y buena noticia es que se pueden soltar poniendo conciencia, ese fue el objetivo principal.

Los presentes realizaron una práctica de mindfulness.

Así, se llevó a cabo una práctica de mindfulness, de conciencia plena y visualización. Para ello, el coach y co-fundador de Cambyo, Alfredo Julià pidió al público que se pusiera un antifaz, «empieza cerrando los ojos suavemente, tomando conciencia de tu cuerpo, siente todo tu cuerpo». Relajación absoluta. Seguidamente, puso en situación a los presentes: «es el día de tu cumpleaños y tus seres queridos te han organizado una fiesta, vas a ir tu sitio preferido a cenar o a comer y vas a estar rodeado de las personas que más te importan. Disfruta del momento, es tu momento».

A partir de aquí los asistentes se encontraban completamente inmersos en lo que iba narrando el coach, «las personas que fueron a la fiesta de cumpleaños te hicieron un regalo especial, les explicaste que un día fuiste a un evento y descubriste que tenías un saboteador, algo que se interpone entre tú y tu éxito. Es por ello que han preparado ocho paquetes de los cuales debes elegir uno de ellos que te ayudará a liberarte de tu saboteador», explicó Alfredo Julià.

En los 8 paquetes se encontraban la alegría, el poder, la ternura, el optimismo, la valentía, la confianza, la ilusión y la humildad. «Repasa todos los regalos para decidir con cuál te quedas, recuerda que solo puedes elegir uno. Es un regalo que te libera de eso que te está boicoteando, es justo lo que necesitabas para que tu saboteador pase de largo, para que este desaparezca», concluyó.

eWoman acogió un taller de coaching para destapar a los saboteadores.

Posteriormente, todos los participantes tuvieron que escribir en una hoja qué regalo escogerían para vencer a su saboteador. Después se agruparon según el regalo que habían elegido y contaron sus experiencias o momentos en las que los saboteadores habían aparecido en sus vidas.

Usoa Arregui e Alfredo Julià también compartieron qué saboteadores se les habían activado cuando fundaron su empresa y qué regalo les liberaba de ellos. «Yo me encontraba sobrecargada y el regalo que a mí me liberó fue la ilusión», compartió la coach.

Así, esta práctica de coaching sirivó para regalar instrumentos capaces de combatir todos esos miedos e inseguridades que se pueden dar en determinados momentos o situaciones a lo largo de nuestras vidas.

Cambyo realiza sesiones de coaching de equipos con mirada sistémica, sesiones individuales de coaching ejecutivo, talleres de desarrollo de recursos como el liderazgo, habilidades comunicativas, gestión de la crítica, desarrollo creativo, gestión del cambio o valores del equipo e individuales.



Tres premios a tres mujeres de la provincia de Alicante

La jornada de eWoman concluyó con la entrega de premios, el jurado valoró la innovación, el emprendimiento en el entorno laboral y tecnológico, la trayectoria profesional y el mérito deportivo.

Tres premios a tres mujeres alicantinas con perfiles muy diferentes pero que destacan por sus cualidades, su esfuerzo y su superación.

Sara Marín, Premio Mérito Deportivo.

El primer premio lo entregó Tomas Mayoral, director de INFORMACIÓN, concretamente al Mérito Deportivo, el cual fue para Sara Marín, gimnasta ganadora de cinco medallas de oro en los Trisome Games, campeona del mundo en 2018 y nueve veces campeona en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica para Personas con Discapacidad Intelectual. Sara empezó a entrenar con 3 años y a competir con 11 años, «este premio es un reconocimiento al esfuerzo y entrenamiento durante estos años», destacó la gimnasta.

Leticia Pérez, Premio Negocio Online.

El jurado de eWoman concedió el galardón en la categoría de Negocio Online a la fundadora de «ordeno tu casa», Leticia Pérez. El premio lo entregó Silvia Aguilar, jefa del departamento de comunicación y relaciones institucionales de El Corte Inglés de Alicante y Elche.

«Ordeno tu casa» es una página web de servicios de orden y venta de productos para el orden que reúne miles de seguidores en Instagram. Leticia ha hecho de su estilo de vida su trabajo, «no solamente ordeno tu casa si no que también ordeno tu mente y tu vida, voy más allá. Un premio así te motiva muchísimo», recalcó la organizadora profesional.

Sara Navarro, Premio Trayectoria Profesional By CaixaBank.

Y por último, el reconocimiento por la Trayectoria Profesional by Caixabank recayó en Sara Navarro, diseñadora de calzado, bolsos y empresaria. «Los premios siempre son un estímulo muy grande para seguir haciendo las cosas bien pero sobre todo ayudan porque tienen una labor ejemplificadora, sirven de ejemplo para que muchas mujeres se animen a que los sueños se pueden conseguir», explicó la diseñadora. Hizo entrega del galardón Xicu Costa, director territorial de CaixaBank de la Comunidad Valenciana.

La comisión de expertos que se reunió para elegir a las ganadoras de los premios eWoman de este año estaba formada por Silvia Aguilar, jefa del departamento de comunicación y relaciones institucionales de El Corte Inglés de Alicante y Elche; Elvira Tarruella del departamento de Igualdad y Juventud de la Diputación de Alicante; Teresa Martínez directora Centro Banca Privada de Alicante de CaixaBank y María Pomares, jefa de sección de Economía del Diario INFORMACIÓN.