Pedro Espadero y Sergio Gómez repiten por séptimo año consecutivo como artistas de las Hogueras Oficiales de 2020

Pedro Espadero y Sergio Gómez repiten como artistas de las Hogueras Oficiales de 2020. En categorías adulta e infantil, respectivamente, serán los encargados de construir los monumentos oficiales por séptimo año consecutivo.

El lema de la Hoguera adulta será 'Ars Amandi' y el de la infantil 'La terra en les millors mans".

Cinco artistas optaban a convertirse en los artistas de las Hogueras Oficiales de 2020. Tres de los constructores se han presentado al concurso adulto (el año pasado sólo concurrió el ganador, Pedro Espadero) y dos, al infantil (frente a los tres del último concurso).

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha valorado la "espectacular" maqueta que ha presentado Espadero "que, convertida en hoguera, hará alusión a la obra de Ovidio". La Hoguera Oficial 2020 supondrá, para Espadero, "una alusión al arte, entendido éste como amor a las tradiciones o a la lengua". Ha adelantado que una de las escenas, la que se podrá ver en la Exposición del Ninot, constituirá un homenaje a artistas de hogueras contemporáneos como Pedro Soriano, Ángel Martín o Pascual Domínguez, entre otros. En su construcción se empleará un 80% de madera.

En cuanto a la infantil, ha subrayado el primer edil que "de un modo didáctico, y como viene siendo una constante en la obra de Sergio Gómez, contendrá un mensaje hacia el ecologismo y la conservación del medio Ambiente". El artista ha reseñado que "he puesto mucha ilusión en este proyecto por intentar sorprender con elementos innovadores. Con esta obra trataré de inculcar a los más pequeños el respeto al Medio Ambiente. Les millors mans, la de los niños, son las que tienen la capacidad de cambiar el mundo". El 70% de este monumento será cartón y el 10%, madera.

Presupuesto y dimensiones

El presupuesto destinado a la adulta, incluyendo el IVA, llega a 98.800 euros. En el caso de la infantil, se sitúa en 20.800 euros. En el concurso de 2019 se presentó una única oferta para la adulta y tres para la infantil.

Las dimensiones de la hoguera adulta no excederán de los 20 metros de altura, con bases no superiores a 12x12 metros, sin que ambas dimensiones coincidan. Los materiales básicos de construcción serán el cartón y la madera. El uso de polímeros será, como máximo, del 15%, en proporción al peso y al volumen del monumento. El denominado poliespán no superará el 30%. Los cartelas, en letra clara y legible, estarán escritas en castellano y valenciano. El número mínimo de ninots, que deberán ser originales, es de 28.

Por su parte, las dimensiones de la hoguera infantil no podrán exceder de los tres metros de altura. Su base no será superior a 3x3 metros. Como en el caso de la adulta, el uso de polímeros queda limitado al 15% y el de poliespán, al 30%. Las cartelas también deberán estar rotuladas en castellano y valenciano. Los dieciocho ninots, como mínimo, que contendrán, deberán ser originales.