Las partidas rurales denuncian el abandono municipal ante la falta de asfaltado y accesibilidad en sus calles

Más de ocho mil residentes de las distintas partidas rurales de Alicante siguen con importantes deficiencias en el pavimento de sus calles, problemas de accesibilidad y una falta de transporte para conectarse con el centro de la capital. Ese es el mensaje de las asociaciones de vecinos de la zonas, quienes anuncian movilizaciones para el próximo 20 de octubre ante el "inmovilismo" del Ayuntamiento ante este escenario.

El Síndic de Greuges admitió a trámite hace unos meses una reclamación en la que manifestaban que la administración local no había atendido a sus principales peticiones al respecto. Explican los denunciantes que hasta que el gobierno local no se pronuncie, el Síndic no puede actuar y resolver a favor o no de los mismos residentes.

Ahora, las quejas de los vecinos han sido recogidas también por el Partido Socialista en Alicante. Según explica el PSOE, los ediles Lara López y Raúl Ruiz se han reunido con numerosos colectivos de las partidas rurales que se sienten "ninguneados por el Partido Popular" al hacer "caso omiso" a sus reclamaciones de pavimento y mejora de servicios de varias calles que se encuentran en un lamentable estado de mantenimiento.

Además, indican desde la formación política, que tras las últimas lluvias caídas en septiembre en Alicante, las vías de comunicación mostraban un aspecto "aún más deplorable, siendo un duro obstáculo para la movilidad y accesibilidad para los miles de vecinos que viven en estos entornos rurales".

Carencias en el pavimento y accesibilidad

La partida rural con más calles sin pavimentar es la de El Moralet, prácticamente superan las 40. Destacan la Calle Río Támesis, Río Danubio, Río Volga, Calle Reno, Calle Llama, Calle Jirafa (asfaltada medias), Calle Gacela, Calle Lepiotay Calle Bambi, entre otras.

En La Canyada del Fenollar, la asociación de vecinos ha pedido por registro las necesidades de asfaltado y luz (faltan farolas) en una veintena de calles de la partida como el Camí de l' Andorra, Camino de los Vientos, Camino Cabo Ortegal, Camino Paso a Nivel, Camino Acebo, Camino Lirio, incluso hay algunos vecinos sufren hasta la dejadez de no tener nombre en su calle. También los vecinos de la partida rural denuncian la falta de limpieza y mantenimiento de las ramblas.

A su vez, el colectivo de afectados ha denunciado de nuevo la degradación de la Ermita de la Cañada. Según esta asociación, el Ayuntamiento les ha dado la espalda al no preocuparse de su mantenimiento.

La zona de Fontcalent pidió en 2007 el asfaltado del camino del Teide que enlaza con otra partida, concretamente la de El Rebolledo. Han pasado los años, y aún están esperando una respuesta.

En L´Alcoraya los concejales socialistas pudieron comprobar el mal estado de varias carreteras, falta de limpieza de matas y un asfaltado, donde lo hay, muy desgastado. Sobre todo están en peor estado las zonas de Camino Viejo de Agost, Camino de la Rúcula y Camino de los Gemelos.