El juicio del caso Sala, en el aire

La Audiencia contempla la posibilidad de que la vista oral tuviera que aplazarse si la magistrada no se recupera.

El juicio por el asesinato a tiros de María del Carmen Martínez, cuyo inicio está previsto para el próximo lunes, podría aplazarse si la presidenta del tribunal del jurado, la magistrada Francisca Bru, no se recupera para entonces de la dolencia que ya ha obligado a posponer al viernes la vista de excusas del jurado prevista para ayer.

El letrado de la administración de Justicia del Tribunal del Jurado, Manuel Celdrán, notificó este mismo lunes a la partes la suspensión de la vista donde se iban a analizar las excusas de los elegidos para jurados por la indisposición de juez, que en esos momentos se encontraba hospitalizada, según consta en la diligencia de ordenación. Bru recibió ayer el alta.

Miguel López, yerno de la viuda del expresidente de la CAM y único sospechoso de su muerte, se enfrenta a una petición de más de 24 años de prisión por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas en un proceso con jurado popular cuyo inicio está previsto para las 9.30 horas del lunes con una duración de tres semanas. El jueves 7 de noviembre debería quedar visto para sentencia sino hay imprevistos.

La comparecencia donde tienen que analizarse los motivos que alegan para no formar parte del jurado alrededor de una decena de personas que han resultados elegidas por sorteo para ello se ha señalado para este viernes. En el supuesto de que la magistrada no estuviera aún en condiciones de celebrarla, otra compañera la suplirá, por lo que no se corre el riesgo de que este trámite vuelva a posponerse o no quede resuelto.

Cuestión aparte es la celebración del juicio por el asesinato de María del Carmen. En caso de indisposición de la presidenta del jurado sí tendría que suspenderse y habilitarse otras fechas para poder celebrarlo, con lo que el cambio supone tanto para las agendas de las partes (abogados de la defensa y de la acusación particular que se ejerce en nombre del hijo mayor de la víctima, además del fiscal) como para la organización del trabajo de la propia Audiencia, donde se contempla esa posibilidad. Todos los pasos que se han dado hasta ahora en la tramitación de la vista oral no pierden validez.

El calendario con el que se está trabajando fija el lunes 14 para la constitución del jurado que por la tarde (a las 18 horas) se desplazará hasta las instalaciones de lo que era Novocar, donde se cometió el crimen, para realizar una inspección ocular. Todo ello antes de que al día siguiente tenga lugar el interrogatorio del acusado.

Alegaciones para no ser jurados



El viernes se estudiarán los motivos de una decena de personas para no formar parte del tribunal popular

Estaba previsto para ayer pero al final será el viernes cuando se analicen las excusas que alrededor de una decena de personas han presentado para no formar parte del tribunal popular que juzgará el asesinato de María del Carmen Martínez, un crimen del que el único acusado es su yerno Miguel López.

De las 36 personas elegidas por sorteo para conformar un jurado de nueve titulares y dos suplentes, alrededor de una decena han alegado motivos para no serlo. Entre ellos, tener más de 65 años, una de las razones de exclusión que contempla la ley y que se repite en varios de los casos.

Entre los que el azar ha escogido para que cumplan la función de enjuiciar a Miguel, y que argumentan que no pueden hacerlo, se encuentran también personas que tienen a familiares a su cargo, lo que es difícilmente compatible con las tres semanas que en sesiones de mañana tienen que comparecer en la Audiencia. Eso al margen del tiempo que, una vez concluida la vista oral, dediquen a las deliberaciones para obtener un veredicto en un proceso complejo donde existe una concatenación de pruebas indiciarias pero ninguna directa.