Ayuntamiento y Consell piden al Puerto detalles de los macrodepósitos y si se va abastecer a buques

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Adrián Santos, y la Conselleria de Transición Ecológica han acordado hoy, en la primera reunión técnica para abordar el plan para parar la construcción de los seis macrodepósitos de combustible en el Puerto, requerir a la Autoridad Portuaria de Alicante detalles del proyecto presentado por la mercantil XC Bussines a Terminales Marítimas del Sureste, concesionaria de los muelles 19 y 21, que desde el pasado 25 de julio tiene autorización para colocar la teminal de combustible en el Puerto. La primera ofensiva legal de Ayuntamiento y Consell es comprobar si la concesionaria maneja el mismo proyecto que el presentado en el Ayuntamiento y se basa en tres puntos.

Solicitar si el proyecto se queda en la primera fase o hay más fases, si el mismo solo es para almacenamiento y suministrar combustible a gasolineras, o también a buques en plena bahía de Alicante, "con lo cual habría que ver si la actividad podría afectar al espacio protegido de la isla de Tabarca", explica Adrián Santos y, por último, "que nos digan cuál es la previsión de movimiento de combustible en toneladas y no en metros cúbicos como figura en lo que se presentó en el Ayuntamiento.

"Vamos a requerir al Puerto toda esa información para ver si coincide, o si por ello necesita otros permisos ambientales", subraya Santos. Según el Puerto, en las alegaciones que contestó en julio no habría una segunda fase y todo se quedaría en los seis macrodepósitos, pero el Ayuntamiento quiere saber si la cantidad de combustible a mover aumentará con el paso de los años.

El Ayuntamiento de Alicante ya ha comunicado a la mercantil XC Business 90, promotora del proyecto para construir en el puerto de Alicante una terminal con seis depósitos para mover combustible -111.000 m?3; de gasolina y gasóleo al año- que, de momento, no tiene previsto concederle la licencia de obras para levantar los depósitos de combustible.

Urbanismo rechaza el argumento de la empresa que defiende que le deben aprobar el permiso por silencio administrativo, ya que en el Ayuntamiento consta la petición desde 2013 y Business 90 ha vuelto a reclamarla tras contar desde julio con el visto bueno del Puerto para levantar su planta en una parcela de los muelles 19 y 21.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Ciudadanos), no piensa lo mismo y apoyado por un informe de los técnicos trasladó hace un par de semanas a la mercantil que el silencio administrativo no se puede aplicar en este caso porque la empresa ha pedido licencia de actividad y obra en un solo procedimiento y, por lo tanto, no vale, ya que no se puede conceder licencia sin ver la obra previamente

.

Santos dio otro paso adelante para parar el proyecto pidiendo a la Generalitat un informe sobre el grado de peligrosidad de la actividad en el Puerto de Alicante. Si los técnicos de Emergencias consideran actividad peligrosa el movimiento de combustible, el Ayuntamiento tendrá un «as» para impedir su construcción. En Alicante se prevé gestionar 111.000 m3 en seis depósitos de 26 metros de altura.



Planta de Fontcalent

Por otro lado, en la reunión con Mollà, Santos ha planteado el caso de las dos empresas, "Abornasa" y "Llegando a la cima", que trabajan en la planta de valorización de residuos de la construcción (tratamiento) en Fontcalent. Urbanismo se plantea solicitar la nulidad de la licencia debido a que se han detectado irregularidades en la concesión de la Declaración de Interés Comunitario. En uno de los casos se concedió a una empresa, Decoma, que no es la que está realizando la actividad.