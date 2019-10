Las cofradías y hermandades de Alicante celebran la Convivencia Cofrade

Los concejales del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Villar, José Ramón González y Lidia López, han asistido este domingo a la Convivencia Cofrade que la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, que preside Alfredo Llopis, ha organizado en las instalaciones del Centro de Recursos Educativos de la ONCE, situado en la avenida de Dénia. Los más de 500 asistentes han podido degustar un arroz gigante. Los más pequeños han participado en distintas actividades. La matinal ha tenido también su faceta solidaria con la aportación de productos no perecederos, y la donación que la Junta Mayor ha hecho para obras sociales de la Fundación ONCE