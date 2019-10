Ingresa en la UCI del Hospital General un niño afectado por meningitis

Un niño de 4 años ha sido ingresado esta semana en el Hospital General de Alicante aquejado de una meningitis. El menor permanecía ayer en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro con pronóstico reservado, según indicaron desde la Conselleria de Sanidad.

Salud Pública ha activado el protocolo que rige en estos casos y ha tratado de manera preventiva con medicación a la familia, a los compañeros del colegio y en general a todas las personas que han estado en contacto con el menor para evitar la aparición de nuevos casos de la enfermedad.

El menor ingresó en el centro sanitario a mediados de semana con síntomas de la enfermedad y, según explican fuentes del hospital, los primeros análisis habrían dado positivo en meningitis bacteriana por haemophilus.

Se trata de una variedad de la enfermedad que está incluida en las vacunas que se ponen a los bebés en el primer trimestre de vida y que después se repiten a lo largo del primer año. Aunque no ha trascendido si en este caso el niño estaba vacunado o no, especialistas consultados recuerdan que la vacuna no es cien por cien eficaz, «aunque en caso de contraer la enfermedad, esta es más leve» si se está vacunado.

La aparición de este caso ha generado un revuelo entre los padres que llevan a sus hijos al mismo colegio que el menor afectado. Algunos de ellos han acudido a sus pediatras para preguntar si debían tomar algún tipo de precaución con sus hijos para evitar contagios.

El colegio al que acude el menor remitió una circular a los padres de la misma clase para convocarles a una reunión con los responsables de Salud Pública, en la que se les informó de la necesidad de administrar a los niños lo antes posible una medicación preventiva.

Los pediatras no se cansan de repetir la necesidad de cumplir con todo el calendario de vacunación, ya que la meningitis sigue provocando contagios en nuestra provincia, aunque en un número bajo de casos, precisamente gracias a las vacunas. En la Comunidad Valenciana está financiada la vacuna frente al haemophilus a los 2, 4 y 11 meses de edad. El pasado mes de abril una niña de apenas un año murió en el Hospital General de Alicante debido a una septicemia fulminante provocada por una meningitis.