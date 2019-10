El sistema educativo actual debe cambiar ya que genera exclusión

Posteriormente, los distintos grupos de trabajo participantes en este foro, tras proponer sus planteamientos e iniciativas definitivas, presentaron sus conclusiones finales durante la Ceremonia de Clausura.

Unas Jornadas promovidas por el Instituto Seda España, Fundación Cultura de Paz, la Universidad de Alicante, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante, Casa Mediterráneo e INFORMACIÓN.

Paralelamente a las ponencias en el foro que ha acogido Casa Mediterráneo, cuatro grupos de trabajo, con profesionales en las distintas materias, llegaron a las siguientes conclusiones para establecer acciones concretas que contribuyan a mejorar la situación de los países del Mediterráneo.

El papel central de la mujer

Como señaló María Teresa Fernández de la Vega «vivimos tiempos que plantean grandes desafíos globales que están sin resolver y en los que parece muy difícil avanzar. Las mujeres estamos decepcionadas y hartas de que todo se quede en grandes palabras. Hay que pasar a los hechos».



Hay que dar importancia a lo sostenible, a la sostenibilidad, como un nuevo paradigma, en el centro del cual sitúa a la mujer, como eje en torno al cual se pueden articular políticas que contribuyan a conseguir los objetivos y metas de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030 de Naciones Unidas (plan global para la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y la reducción de las desigualdades).



En palabras de Francesc Colomer, secretario autonómico de Turisme: «el turismo es un puente para el intercambio, para la innovación social, es un arma de construcción masiva para la paz. Necesitaríamos más leyes de hospitalidad y menos de extranjería, ya que es la mejor vacuna contra el odio».

Educación

La educación y la participación social por la garantía de los derechos fundamentales son conceptos transversales que subyacen a cada una de las ponencias presentadas. Los proyectos y experiencias que se han expuesto muestran que la transformación es posible desde una conducta responsable y de compromiso individual como ciudadanos, y desde una conducta responsable colectiva de la comunidad, territorio o poder del que formamos parte, con alianzas de pensamiento y acción para el bienestar común.



Proyectos que necesitan de la tecnología como herramienta que contribuye a que el conocimiento, la inteligencia y la información circulen libremente por territorios y colectivos. Siempre desde una visión humanista para construir una sociedad diversa, responsable, solidaria y respetuosa.



Pero, para tener una educación que haga personas libres y responsables, el sistema educativo debe cambiar. Porque el sistema actual genera exclusión educativa y por tanto exclusión social y económica futura.

Fanatismo y supremacismo

Como iniciativa de este grupo de trabajo se presenta la Guía «NO HATE» (una iniciativa del Consejo de Europa, liderada en España por el Instituto de la Juventud, consistente en un manual para combatir el discurso de odio en internet a través de la educación en derechos humanos) para hacerla llegar a entidades y asociaciones del ámbito geográfico del Magreb.

Turismo y Cultura

Plantear el Turismo como un derecho humano es esencial para conocer «al otro». Desarrollar el turismo inteligente como motor de cambio e implementar un sistema de intercambio de inteligencia turística en Red. UMITA, crear una Unidad Mixta de Investigación para impulsar el crecimiento inteligente y sostenible de los territorios. Los valores humanistas como motivación para el desarrollo sostenible inteligente.



Zineb, para cambiar el mundo

Zineb Mounfalouti Rimi / Pilar Cortés

Una mujer musulmana que se niega a llevar el velo islámico, defendiendo su libertad religiosa, pone en marcha un proyecto para crear una escuela de baloncesto en la India

Mujer, musulmana, migrante, con dos hijos pequeños y sin su marido, proveniente de una familia marroquí numerosa (nueve hermanos) y muy religiosa. Son muchos los rasgos que nos describen un conocido retrato. Sin embargo, Zineb Mounfalouti Rimi a través de la ponencia «Educación en valores a través del deporte en las Rutas de la Seda y el Mediterráneo» que defendió ayer en el «Foro Pensamiento y Acción» nos obliga a replantearnos muchas cosas.

«Yo llevo a mi Dios, un único ser al que cada cual da el nombre que quiere, dentro de mi. Por eso no llevo el velo islámico».



«Gracias al deporte olvidé el victimismo y me puse en marcha».



«A pesar de la situación personal y familiar de la que provengo y de las circunstancias que me han rodeado, hoy me siento integrada en este país, como una mujer española más, pero sin olvidar que soy marroquí y que soy musulmana».



«El deporte me ha dado y enseñado muchas cosas. Gracias al baloncesto he aprendido el valor de las personas y he aprendido a valorarme».



«Tras abandonar el deporte hace años, he vuelto a practicar el baloncesto y he creado un equipo».



«Hay que creer en uno mismo y por ello me siento en la necesidad de actuar, de ayudar y de trasmitir todas mis experiencias y todo lo que he ido aprendiendo».



«Es necesario viajar, ya que en los viajes aprendes y experimentas gracias al contacto que se tiene con otras personas y otras culturas».



«»Ante las muestras de discriminación que he recibido he aprendido el valor tan importante que tiene el trabajo educativo continuado, tanto desde el ámbito familiar como desde el escolar. Una enseñanza que trato de trasmitir a mis hijos poniéndola en práctica en el día a día».



«La educación es muy importante al tratar esta temática, no debemos olvidar que para un niño su profesor es un ídolo, un referente al que trata de imitar».



«Creo en el poder de la comunicación y de compartirlo todo. Con mis hijos intento que haya un intercambio fluido en ambos sentidos. Yo les cuento todo y así ellos hacen lo mismo».



Entre otras, estas fueron las «perlas» que Zineb Mounfalouti uso para introducirnos en lo que ahora es su gran proyecto «SocialBasket»: la creación de una escuela deportiva en la India.

SocialBasket

Para la consecución de este sueño Zineb Mounfalouti ha empezado a recibir apoyo económico a través de la red. «Desde el primer día he ido recibiendo aportaciones con las que mi idea de crear esa escuela va tomando forma y se va acercando el día en que se haga realidad».

Fernando Molina Pons: «El big data del turismo es basura si no se acompaña de valores»

Presidente del Instituto Seda España (ISE)

En «Inteligencia Turística al servicio de La Paz en Las Rutas de la Seda», el presidente del Instituto Seda España nos acerca a los verdaderos objetivos y valores que deben primar en el desarrollo del turismo en la actualidad. «Un turismo coopetitivo (cooperación+competitivo) que es motor del cambio» y que permite a las mujeres de cualquier parte del mundo la comunicación y el intercambio de productos. Que está ligado a la educación, a la paz , que tiene una motivación humanista.

Eva Martínez Ambite: «A los jóvenes hay que darles herramientas que les ayuden a "cuidarse"»

Coordinadora de proyectos Socioeducativos de la fesp de UGT

«El objetivo no es señalar lo que está bien o mal, sino hacérles capaces de que puedan desenvolverse en este medio». Eva Martínez en su ponencia «Contranarrativa al discurso del odio. Aprendemos a cuidarnos y cuidamos de los demás más allá del aula» muestra a los jóvenes través de talleres, juegos y propuestas (dentro del programa "Somos Más, contra el odio y el radicalismo") a ser los verdaderos protagonistas en esta historia. A convertir a cada joven en un influencer que actue de forma positiva.

Isabel Cano Ruiz: «La diversidad en el ámbito escolar nos acostumbra a vivir en una sociedad plural»

Doctora y profesora de derecho eclesiástico especializada en diversidad religiosa

«La Educación como medio de emancipación de la mujer: especial atención a la mujer musulmana». Educar es amar y la educación es un derecho que resulta necesario para disfrutar de otros derechos humanos. ¿El uso del velo islámico ataca la laicidad de nuestro estado? Diversos artículos y disposiciones internacionales importantes recogen el derecho a su uso como expresión de identidad religiosa. Además, asumir la diversidad en el ámbito escolar permite que los jóvenes se acostumbren a vivir en una sociedad plural.