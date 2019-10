Fernández de la Vega: «La mujer está harta de grandes palabras, hay que pasar a los hechos»

Las Primeras Jornadas «Las Rutas de la Seda y La Mujer en las Culturas del Mediterráneo» celebró ayer en Casa Mediterráneo su primer encuentro al que asistieron el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, Mª Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado y de la Fundación Mujeres por África, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el vicepresidente del Instituto Seda España y coordinador de estas jornadas, Enrique Gaspar. Jornadas promovidas por el Instituto Seda España, Fundación Cultura de Paz, la Universidad de Alicante, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante, Casa Mediterráneo e INFORMACIÓN.

«Vivimos tiempos que plantean grandes desafíos globales que están sin resolver y en los que parece muy difícil avanzar. Las mujeres estamos decepcionadas y hartas de que todo se quede en grandes palabras. Hay que pasar a los hechos». «Se ha trabajado desde arriba en estos temas, pero en la mayoría de los casos sin las mujeres. Por todo ello, hay que cambiar el rumbo. Las mujeres estamos preparadas y dispuestas», fueron algunos de los mensajes que María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado y de la Fundación Mujer por África, desarrolló durante su intervención en las Primeras Jornadas «Las Rutas de la Seda y La Mujer en las Culturas del Mediterráneo», un encuentro enmarcado en el «Foro Pensamiento y Acción. Rutas de la Seda-Rutas de Conocimiento, Mujer y Paz».



Asimismo lanzó mensajes dirigidos a ciertos grupos políticos de la derecha lamentando que haya sectores «que niegan la violencia machista». La que fuera vicepresidenta del gobierno de España resaltó que las mujeres del Mediterráneo son expertas en transmitir confianza: «sin nosotras no se conformará el liderazgo que el mundo necesita». Del mismo modo, la actual presidenta el Consejo de Estado destacó que las mujeres «somos las principales agentes del cambio y sin nosotras no habrá paz». En ese mismo sentido, Fernández de la Vega subraya que hay que llevar las cosas de las mujeres «a la primera línea de la política». Y, entre otras sentencias destacó que «el cambio climático no tendrá solución sin las mujeres».

Acto inaugural

Durante el acto de apertura, el coordinador de estas jornadas, Enrique Gaspar, señaló la importancia de entender estas antiguas vías de comunicación y comercio como «rutas de paz, de igualdad, de desarrollo económico y de acercamiento de culturas». Vías que sirvieron para el intercambio de ideas y que propiciaron el avance de las sociedades junto a «la importancia de la mujer en la educación y formación de los niños». Por todo ello, «las conclusiones de los diferentes equipos de trabajo que van a trabajar en este encuentro deben permitir acciones concretas y directas que permitan mejorar la situación actual que se da en los países del Mediterráneo».



Tras dar la bienvenida a los presentes al acto como alcalde de la ciudad anfitriona, Luis Barcala apuntó que se trata de «un foro particularmente importante tanto por donde estamos como por la temática que aborda. Son viejas rutas que se desarrollan de nuevas maneras y en las que lo importante es por donde transcurren y los valores de los que se nutre». Asimismo, destacó que «el empoderamiento de las mujeres es una obligación, un derecho natural se diría en el ámbito jurídico».



Posteriormente, se pudo ver un video de Miguel Ángel Moratinos, alto representante de la ONU para la Alianza de Civilizaciones, excusando su asistencia al acto por motivos de agenda en el que señalaba «la oportunidad de esta iniciativa dado el complejo momento por el que atravesamos» y realizaba un llamamiento para «proponer la cultura de la paz, sobre todo por parte de las mujeres».





De la exposición de Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz, que fue leída ante su ausencia por motivos de salud, destacar su mensaje de «la mujer, protagonista de la nueva era, la gran esperanza para realizar los grandes cambios que se van a producir».Cerrando el acto, Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, tras alabar las palabras de Mª Teresa Fernández de la Vega «brillantes y llenas de convicción», apuntó la «necesidad fundamental del pensamiento para que la acción no esté desenfocada. Hay que pensar, dialogar, debatir para actuar con convicción». Además, puntualizó que «las mujeres tienen hoy un protagonismo indispensable en la gobernancia mundial». Vivimos momentos en los que «hay que tejer alianzas que despejen y levanten prejuicios. Cercanos a celebrar el 9 d'Octubre, proclives a proclamar nuestra identidad como pueblo, debemos señalar las diversas y distintas aportaciones que la han conformado como tal».En este encuentro celebrado en Casa Mediterráneo «las Rutas de la Seda nos sirven hoy de excusa para hablar de su contribución a la comunicación y el progreso de los pueblos del Mediterráneo. Y aunque estamos lejos del objetivo de la igualdad, hay que abrir caminos y avanzar hacia esa meta».Tras la presentación se iniciaron los turnos de ponencias que abrió Francesc Colomer, siguió con Juan Llopis, María Conejero, José María Chiquillo y finalizó con María José Parejo Guzmán, profesora de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Pablo Olvide de Sevilla.

Secretario autonómico de turisme de la Comunitat Valenciana

En su ponencia «Rutas de la Seda Turismo y Paz», destacó el carácter «legendario y mítico de estas rutas por las que viajaban las mercancías pero también las ideas, surgiendo así lo que se podría llamar la primera idea de globalización». El turismo, «un puente para el intercambio, para la innovación social, un arma de paz ya que, como decía Montesquieu ¨si el comercio nos abre al mundo, el turismo nos abre a la paz¨».

«Necesitaríamos más leyes de hospitalidad y menos de extranjería, ya que es la mejor vacuna contra el odio. Constituye una marea humana que puede cambiar el mundo e incluso salvarlo».



Vicepresidente Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante

En «La Nueva Ruta de la Seda (One Belt One Road) Implicaciones socioeconómicas», título de su ponencia, desgranó la posible realidad de esta vía de comercio y comunicación en los próximos 30 años. Una aproximación muy candente al celebrarse ahora el 70 aniversario de la República Popular China y teniendo el año 2049 como punto final del plan de Las Rutas de la Seda, justo al cumplirse 100 años, que tiene multitud de ramificaciones en todos los sectores. «Una acción que supone grandes transformaciones económicas y sociales que la sitúan como potencia económica, pero con potencial de crecimiento extraordinario».



María Conejero Requena: «Igualdad no es hacer cosas por las mujeres, es transformar estructuras»

Concejala de igualdad, juventud e inmigración de Alicante

«La igualdad en la política local no es hacer cosas por y para las mujeres. Sí es ayudar a corregir desequilibrios y a transformar estructuras que la perpetúen», fue una de las ideas básicas de su conferencia «La igualdad en las políticas locales». Asimismo, destacó la importancia de una administración igualitaria «que incorpore la perspectiva de género en todas las políticas municipales», y abogó por una promoción de la educación para la igualdad «basada en la coeducación, la corresponsabilidad y el rechazo a cualquier forma de violencia». E hizo un llamamiento a superar las desigualdades de género en el deporte, la cultura y las fiestas.



José María Chiquillo: «Alicante tiene mucho que decir y aportar en este tema que tratamos»

Presidente internacional de Unesco Silkroad On Line Platform

«Alicante tiene mucho que decir y aportar en este tema» señaló al abrir su ponencia «Principios y Orientaciones Estratégicos del red Unesco Silk Road On Line Platform, Dialogo, Diversidad, Desarrollo».

«La amplia experiencia de más de 2.000 años se pueden poner en valor a día de hoy. Un fondo muy interesante para el desarrollo actual. Una labor en la que trabaja la UNESCO desde hace años en pro del patrimonio común, la riqueza cultural y la diversidad. Siempre basadas en el respeto, los derechos humanos y la igualdad. Para que las Rutas de la Seda pervivan 2.000 años más».



María José Parejo Guzmán: «La educación como base para una correcta tolerancia religiosa»

Profesora de derecho Eclesiástico del Estado U. Pablo Olavide de Sevilla

Recalcar el importante papel que la educación y los distintos sistemas educativos vigentes en nuestro país tienen en el desarrollo y formato fundamental de la tolerancia y el respeto a la diversidad religiosa y cultural que debe existir en cualquier sociedad fueron la base sobre la que habló esta profesora en su ponencia «Educación Religiosa en los Centros Educativos en España».

Sin olvidar la importancia fundamental que la tolerancia hacia esas otras formas tiene en este contexto, tolerancia entendida como una «actitud positiva de respeto y aceptación cordial».

Horario hoy

Grupos de Trabajo

H 9:00 - 11:00 horas.



-»El papel central de la mujer en la nueva gobernanza mundial»

-Educación para ser «libres y responsables»

-»Supremacismo, fanatismo y dogmatismo»

-»Turismo y Cultura» sesión conferencias

H 9:00 - 11:00 h.



-Inteligencia Turística al Servicio de la Paz en las Rutas de la Seda. Fernando Molina, Presidente el Instituto Seda España

-Contranarrativa al discurso del odio. Eva Martínez Ambite. Coordinadora de proyectos Socioeducativos dela FeSP de UGT

-Eduación en Valores a través del Deporte en las Rutas de la Seda y Mediterráneo. Zineb Mounfalouit. Activista educacional

-No Hate: Una propuesta alternativa a los discursos del odio. Luis Cabalero García. Director adjunto del Injuve del M. Sanidad

-La Educación como medio de emancipación de la mujer. Isabel Cano. Doctora y profesora Derecho Eclesiástico

plenario

H 12:00 - 14:00 h.



Sesión plenaria

H 15:30 - 16:30 h.



Clausura

H 17:00 h.