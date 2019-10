«Las mujeres sostienen la vida allá donde estén y en las condiciones de vida en que se hallen»

Especializada en administración y finanzas, la edil de Ciudadanos, será la encargada de abrir hoy el ciclo de conferencias en la sede de Casa Mediterráneo con una ponencia en la que abordará el camino hacia la igualdad que deben seguir las políticas locales.

- ¿Qué le satisface más de su participación en las Primeras Jornadas 'Las Rutas de la Seda y la Mujer en las Culturas del Mediterráneo?

Me ha parecido muy interesante que se haya abordado el tema de la emancipación de las mujeres, y especialmente las de cultura o religión musulmana, con enfoques distintos, e incidiendo en distintas herramientas como la educación en valores de igualdad a través del mundo del deporte. O la educación en general como una herramienta clave para que las mujeres puedan gestionar su vida como protagonistas y agentes activos de sus biografías.

- La suya es la ponencia inaugural, hablará sobre igualdad en las políticas locales, ¿queda mucho por hacer a este respecto?

La ponencia aborda la igualdad como una cuestión de justicia social y el reconocimiento de la desigualdad estructural como principal objetivo de las políticas locales en materia de igualdad, objetivo del que se desprenden otros como la eliminación y la transformación de dicha desigualdad, o la reducción progresiva del impacto que en la vida de las mujeres tiene la desigualdad.

Siempre hay cosas por hacer, por supuesto. Todavía existe la creencia y la tendencia a pensar «igualdad» en términos de «mujeres», «cosas de mujeres», «actividades para mujeres». Pensar así es un error que nos aleja del principal. Lo bueno de la política en lo local es poder hacer esto mismo en cualquier ámbito: deporte, cultura, ocio, servicios sociales, acompañamiento a personas migradas, educación, creación de empleo, asociacionismo y sociedad civil, urbanismo, modelo de ciudad...

Aunque no lo parezca a priori, también es posible incidir en el binomio igualdad-desigualdad desde ámbitos menos visibles, por decirlo de alguna manera; es posible construir igualdad preguntándonos qué modelo de ciudad queremos, qué modelo de urbanismo imaginamos o desearíamos para la ciudad, si nuestros parámetros son inclusivos o ciegos o neutrales ante la exclusión, condiciones de vida en las que muchas mujeres pierden la partida, unas porque acaban siendo invisibilizadas, otras porque realmente la vida diaria se les vuelve una maratón de obstáculos. Me gustaría responderle en otro sentido, pero lamentablemente, a pesar del importante camino recorrido, queda mucho hacer y por lograr.

- ¿Considera que a la historia le cuesta reconocer el papel de la mujer en el desarrollo de la economía?

A la Historia, en mayúscula y en sentido amplio, siempre le ha costado reconocer el papel de las mujeres en cualquier ámbito, da igual que hablemos de ciencia, de arquitectura, de medicina, de política o de economía. Las contribuciones de las mujeres a la economía de un país son incuestionables, quiera o no quiera la historia y la propia ciencia de la economía reconocerlo, aunque no creo sinceramente que esto siga ocurriendo.

En los últimos años los aportes y las investigaciones de muchas mujeres han desvelado datos nada desdeñables sobre cómo se produce y reproduce la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo remunerado o el reconocimiento de los trabajos del cuidado como tales, es decir, trabajo.

La economía de los cuidados debería contar y constar en los datos macroeconómicos; cuánto cuestan las tareas domésticas, la crianza de hijas e hijos, la atención a adultos dependientes generalmente nuestros padres, nuestras madres. Cuánto cuestan las jornadas extenuantes de trabajo de la mayoría de las mujeres del planeta, cuánto valor tiene la primera, la segunda y la tercera jornada de trabajo en un solo día y cómo dicho tiempo empleado, sin retribución económica, se esfuma en detrimento de nuestras necesidades, de nuestros proyectos.

- ¿Hay algún punto de unión entre las mujeres de los países del Mediterráneo?

Creo que hay muchas conexiones entre las mujeres de todo el mundo, precisamente por lo que acabo de responder en la anterior pregunta. Las mujeres sostienen la vida allá donde estén y en las condiciones de vida en que se hallen –alimentan, cuidan, protegen, educan, producen, buscan alianzas para ayudarse y para cambiar lo que no está bien, luchan, exigen, proponen– hay muchos ejemplos de mujeres increíbles. Usted me pregunta concretamente por los países del Mediterráneo y a mí lo primero que me viene a la cabeza es que, en plena crisis del estado del bienestar, el modelo de vida mediterráneo ha contribuido a reducir el impacto de dicha crisis.

Me explico mejor. Los países de la cuenca mediterránea comparten un modelo de organización social centrado en la familia extensa, algo menos frecuente de encontrar hoy por hoy en países del norte de Europa; cuando los sistemas de protección que se atribuyen al Estado del Bienestar fallan, la familia asume la protección de los suyos y se ponen en marcha las numerosas conexiones comunitarias propias de los países del sur.

Aunque, claro, esta realidad también contiene una trampa para las mujeres pues profundiza y afianza su vinculación –a cambio de nada– al mundo de lo privado, de lo doméstico.

Otro punto en común es su potente y dominante papel en la preservación de la vida cuando han tenido que enfrentar las consecuencias de conflictos internos, o sus importantes aportes en escenarios de construcción de paz y de convivencia marcados por la diversidad étnica y religiosa.

- ¿Cómo debería aprovechar Alicante un evento como éste?

En Casa Mediterráneo se vienen desarrollando unos ciclos de debates y conferencias que están protagonizando mujeres de países árabes, desde El Líbano a Marruecos pasando por Túnez. Yo misma he asistido a algunas de estas actividades.

Alicante, con Casa Mediterráneo y con la Universidad, tiene el capital intelectual necesario para ser una referencia de primer orden en visibilizar los problemas de desigualdad que se dan en todos los países de nuestro entorno y en especial en aquellas mujeres que padecen los rigores de una lectura restrictiva de la religión.

- ¿Qué puede aportar esta ciudad a unas jornadas de amplio calado internacional como estas?

En parte lo he dicho en la anterior cuestión. El Ayuntamiento debe además de aprovechar este tipo de foros para que a nivel local podamos implantar medidas concretas en políticas de igualdad.

- En política, para una mujer, ¿hay muros que derribar?

En política, como en tantos otros contextos, sigue habiendo obstáculos que las mujeres debemos vencer. Usted habla de muros y yo le hablo de techos de cristal, de trayectorias políticas, de puestos de decisión, de puestos de influencia, de posibilidades reales de incidencia y de transformación.

El debate sobre la presencia de las mujeres en la política puede ser tan amplio como queramos; los más escépticos mirarán a su alrededor y propondrán el argumento de que las mujeres ya están en el poder político (ocupan cargos importantes, presiden, dirigen ministerios...) Eso no lo podemos negar, es uno de los grandes logros del feminismo desde el momento en que consiguió el voto para las mujeres.

La cuestión de fondo es que, en lo local, la política no es sólo la militancia en un partido o ser parte del gobierno municipal. Política es desde mi punto de vista un concepto más amplio que recoge las diversas posibilidades, oportunidades, relaciones y escenarios para construir ciudad, o estado, o comunidad, según el nivel en que se dé dicha actividad política.

Por ejemplo, es política que las mujeres lideren la lucha contra la violencia de género y que en esta lucha exijan cambios y compromisos concretos al poder ejecutivo y legislativo; también se hace política desde los movimientos vecinales, o ciudadanos, para exigir mejoras en la vida de la ciudad –el ruido, la limpieza, el transporte o la seguridad–.

A donde quiero llegar es a darnos cuenta de que en todos estos espacios se está haciendo política y que en todos ellos debemos preguntarnos si existen mujeres liderando o, al menos aportando su punto de vista. Volviendo al núcleo de su pregunta, en política, en sentido amplio quedan todavía obstáculos por vencer y techos de cristal por derribar. Uno de ellos es la cuestión de la conciliación de la vida política con las responsabilidades domésticas; este ejemplo me encanta porque es fiel reflejo de cómo la vida diaria se infiltra en el transcurso de la vida política en el plano operativo. Preguntémonos por los horarios de las reuniones, por las jornadas de trabajo interminables, por los niveles de compromiso en lo doméstico de los compañeros de vida y hogar de las mujeres políticas.

- ¿La política cambia el mundo o es el mundo el que determina las políticas?

No debieran ser excluyentes, no pueden serlo de ninguna manera. En España tenemos una legislación muy avanzada en materia de violencia de género. Y, sin embargo, no cesan los asesinatos machistas, las violaciones grupales y todo tipo de agresiones sexistas.

La sociedad no está respondiendo como cabría esperar a la legislación de la que disponemos en estos momentos. Tenemos, por tanto, un problema grave en el que la educación, empezando por el ámbito familiar, debe de jugar un papel esencial, lo mismo que los medios de comunicación, incluidas las industrias del entretenimiento.

De forma explícita o implícita sigue habiendo un discurso discriminatorio en función del sexo y del género. Bien es cierto es que la indignación de amplios sectores sociales, incluidas las asociaciones feministas, están contribuyendo a una mayor concienciación. Y, aun así, la violencia machista la tenemos a la orden del día, sin obviar otro tipo de machismos. Algo grave está fallando.

- ¿La igualdad de género hará más fuertes a los países que la logren?

La igualdad entre mujeres y hombres hará más justos a los países que la logren y hará, por añadidura, que sean países más dinámicos, más creativos. Eso se puede medir también en economías más ágiles y prósperas.

La igualdad entre hombres y mujeres redunda en sociedades más democráticas que son las que contribuyen a los grandes avances de la humanidad. Todo esto en el plano teórico.

Pero hay que mirar la vida cotidiana. A mí me parece todo un logro que cada vez haya más parejas donde las tareas domésticas y las tareas del cuidado estén plenamente compartidas entre hombres y mujeres. Y eso está posibilitado que muchas mujeres estén desarrollando sus carreras profesionales sin las trabas que existían no hace tanto tiempo.

- Si tuviera la posibilidad de poner en marcha en Alicante un proyecto inmediatamente, con toda la ayuda posible y sin ninguna traba, ¿cuál sería?

La implementación íntegra y mejorada, sin duda, del I Plan municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alicante, por supuesto.