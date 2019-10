El Club de Regatas de Alicante se compromete a reconstruir la fachada

El Club de Regatas se ha comprometido a reconstruir la fachada que se tuvo que derribar anoche tras colapsar el techo durante las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo y afectar a la estructura de la edificación causando grandes grietas que podían provocar su caída. Su presidente, Miguel López, ha confirmado que la parte que se ha demolido recuperará su aspecto anterior.

En estos momentos están reunidas las compañías de seguros de la empresa que lleva a cabo las obras, Orthen, del arquitecto, Ricardo Capel, y del propio club estudiando los detalles, ha explicado López.

Se trata de la fachada exterior sur que rodea el recinto del Club de Regatas, en la parte donde se encuentra la entrada al parking, y el derrumbe no provocó víctimas aunque sí un gran susto. Los obreros habían abandonado el lugar aproximadamente un cuarto de hora antes de la caída del techo, cuyas causas aún no han trascendido.

El Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria (APA) han instado al Club de Regatas a reconstruir la fachada.

El concejal de Urbanismo, Adrián Santos, ha señalado que esta fachada de la antigua dársena portuaria es "de principios del siglo XX y una de las pocas antiguas que se conservan en la zona portuaria".

De hecho, aunque carece de protección el edil ha desvelado que es una de las construcciones que se prevé incluir en el nuevo Catálogo de Protección que se está desarrollando actualmente.

"Afortunadamente no se han producido daños personales, pero no deja de ser una pérdida de patrimonio por lo que urge recomponerla", ha añadido Santos. Además, ha resaltado que es "voluntad de todas las partes hacerlo" si bien ha admitido que sin la catalogación de protección el Ayuntamiento no podría obligar a que se acometiera.

La fachada, así como el resto del recinto donde se ubica el centenario Club de Regatas pertenecen a la Autoridad Portuaria y las obras de rehabilitación, que se iniciaron a principios de verano, las ha asumido la entidad deportiva a cambio de que la Autoridad Portuaria prolongara doce años más la concesión.

Desde la APA también consideran que la parte que ayer tuvo que ser derribada debe recuperar su aspecto original.

El incidente obligó también a cortar el suministro eléctrico tanto del Club de Regatas como del edificio de la Autoridad Portuaria, situado justo enfrente, ya que el transformador se encuentra en la zona afectada.

En la APA sí recuperaron el suministro a primera hora de la mañana por lo que han podido trabajar con normalidad, pero no así en el Club, que esta mañana ha permanecido sin luz y cerrado al público hasta que se pueda volver a dar servicio.