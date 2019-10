Los abogados del Ayuntamiento de Alicante descartan el fraccionamiento de los contratos de Echávarri

La tercera sesión del juicio contra el exalcalde socialista Gabriel Echávarri y dos de sus asesores, Lalo Díez y Pedro de Gea, se ha iniciado con las declaraciones de los representantes del área de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Alicante. A continuación, han sido citados los dos cargos políticos citados hoy, Yaneth Giraldo y Natxo Bellido. En total, acudirán hoy a la Audiencia Provincial una decena de testigos. El juicio por supuesta prevaricación administrativa se prolongará hasta este viernes.

Tanto el jefe de los Servicios Jurídicos, Manuel Cordón, como el letrado asesor Pablo Núñez de Cela han asegurado que, según su criterio personal y profesional, no existió fraccionamiento de contratos en la tramitación de los 25 contratos de Comercio.

Cordón, el primer testigo de la jornada, ha reprochado al interventor municipal, que junto al técnico de Comercio pusieron la alerta sobre el posible troceo de los 25 contratos, que no pusiera "reparos" oficiales. "Hubiera sido el procedimiento adecuado si entendía que había fraccionamiento. No hizo reparos, hizo un informe y no un dictamen", ha apuntado el abogado, quien ha insistido en que su área "no es competente" en materia económica. "En el informe solo entramos en el marco normativo porque es una cuestión de Intervención", ha proseguido Cordón, quien ha venido a confirmar las tensas relaciones entre ambos departamentos: "Le he dicho varias veces al interventor que no es mi jefe. No soy el asesor personal de Intervención".

Por su parte, el letrado Núñez de Cela ha confirmado que el informe que realizó sobre los contratos ante un posible fraccionamiento lo pidió el interventor y ha matizado que aceptó el encargo para "evitar obstáculos", ya que ha señalado que el cauce correcto habría sido que el documento lo solicitase Alcaldía. "Siempre le dije al interventor que no podía determinar sus informes. Es su materia, no mi competencia. Aunque pidiera el alcalde el informe, Asesoría Jurídica no puede entrar a decir si hay fraccionamiento", ha apuntado el abogado municipal, quien ha admitido que le transmitió al alcalde y al interventor que, bajo su criterio, "no había fraccionamiento". Núñez de Cela ha explicado que no analizó "pormenorizadamente" las facturas. "Veo el objeto de cada una de ellas", ha concretado.