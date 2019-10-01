Quince proyectos aspiran al premio FOPA a la mejor obra de la provincia de Alicante

La Federación de Obra Pública de la Provincia de Alicante (Fopa) reunirá este viernes al Jurado de la XV Premio FOPA a la mejor obra en la provincia de Alicante. Quince obras aspiran a obtener el premio. Esta es la relación de las aspirantes.
1. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO Y DESARROLLO, RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN Y REGENERACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL HÁBITAT URBANO DEL ENTORNO DEL BARRANCO DE FOIETES (BENIDORM) M.A.
Promotor: Ayuntamiento de Benidorm
Constructor: OHL S.A.
2. REFUERZO DEL TABLERO Y REURBANIZACIÓN DEL PUENTE DE SAN JORGE DE ALCOY
Promotor: AJUNTAMENT D´ALCOI
Constructor: CONTRATAS VILOR, SL
3. ACTUACIONES DE DESDOBLAMIENTO Y MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA CV-865 ENTRE ELCHE Y SANTA POLA
Promotor: GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO.
Constructor: CHM INFRAESTRUCTURAS, S.A. / PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
4. INFRAESTRUCTURA PARA EMPLEO DE AGUAS REGENERADAS PROCEDENTES DE LA EDAR DE ALGORÓS EN EL RIEGO DE LOS HUERTOS DE PALMERAS DEL CONTADOR Y TÍO MASSOT O DEL BON LLADRE (ELCHE) M.A.
Promotor: AJUNTAMENT D'ELX / HIDRAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE LEVANTE, S.A.
Constructor: UTE EXCAVACIONES Y MONTAJES VIGUERAS, S.L. Y ANTONIO VIGUERAS RUIZ, S.L.
5. CONSTRUCCIÓN DEL I.E.S. PLAYA FLAMENCA EN ORIHUELA – DEHESA DE CAMPOAMOR
Promotor: CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA S.A. (CIEGSA)
Constructor: UTE IES PLAYA FLAMENCA (SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U. – EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
6. TRAM D'ALACANT. VARIANTE FERROVIARIA DE LA LÍNEA 1 EN EL TRAMO DE FINCA ADOC (ALICANTE)
Promotor: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV)
Constructor: UTE FCC CONSTRUCCIÓN S.A. / ENRIQUE ORTIZ E HIJOS CONTRATISTA DE OBRAS, S.A.
7. ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO DEL PANTANO DE ELCHE. M.A.
Promotor: AJUNTAMENT D'ELX
Constructor: URBAMED INFRAESTRUCTURAS, S.L.
8. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN DE VÍA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA 9 DE LA RED TRAM DE ALICANTE DE FGV. TRAMO 1 ENTRE CALP (P.K. 64+620) Y TEULADA (P.K. 77+009)
Promotor: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV)
Constructor: UTE FGV LÍNEA 9 CAL-TEULADA (FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. – CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. – CONTRATAS Y VENTAS, S.A.
9. PROYECTO DE NUEVO AULARIO PARA EL CENTRO EDUCATIVO MEDIOAMBIENTAL "EL CAPTIVADOR" M.A.
Promotor: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE
Constructor: GRUPO BERTOLIN, S.A.U.
10. ACONDICIONAMIENTO DE SENDA PEATONAL E INCORPORACIÓN DE ITINERARIO BICI PARA ACCESO A LAS PLAYAS DE URBANOVA M.A.
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Constructor: PAVASAL
11. EDIFICIO DE 11 VIVIENDAS, LOCALES Y SÓTANO PARA GARAJES EN TORREVIEJA
Promotor: SAMAGUIL, S.L.
Constructor: DOALCO, S.A.
12. REURBANIZACIÓN DE LA CALLE LUIS AMIGO Y BARRIO DIVINA PASTORA.- INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES EJERCICIO 2017 – (ALICANTE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Constructor: TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA)
13. OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE FONTANELLA (DENIA)
Promotor: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE
Constructor: TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA)
14. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE UNA RED DE CENTROS DE COMPOSTAJE COMUNITARIO EN LA PROVINCIA DE ALICANTE M.A.
Promotor: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE
Constructor: CONSTRUCCIONES CREVIREALENGO S.L.; AGLOMERADOS, OBRAS Y CANTERAS DELTA S.L.; PROMOGOLF LEVANTE S.L.; URDINTER INFRAESTRUCTURAS S.L.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LITRA LAND S.L.; TELMEX TECNOLÓGICA GENERAL 21 S.L.; OBRAS Y SERVICIOS P.SELVA S.L.; MANUEL FRANCISCO TÉRRES BELMONTE.
15. RED DE CARRILES CICLISTAS Y SU ENTORNO (BENIDORM) M.A.
Promotor: EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALICANTE
Constructor:
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