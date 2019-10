Educación no paga septiembre a más de 300 interinos de la provincia de Alicante

¿Por qué no nos pagan en tiempo y forma si la documentación requerida por Educación la presentamos en tiempo y forma? Es la pregunta que se hacen los más de 300 de profesores interinos de la provincia afectados por el impago de sus nóminas del mes de septiembre que ya han trabajado.

El sindicato mayoritario, STEPV, ha solicitado una reunión con los responsables educativos para que se agilicen y adelanten estos pagos sin tener que esperar hasta el próximo mes de octubre.

El delegado de esta formación, Marc Candela, explica que inicialmente desde la conselleria apuntaron a errores en los números de los códigos bancarios por parte de los afectados, "pero hemos contactado con ellos y puede haber algún caso aislado pero no la generalidad. Pedimos a Educación que no nos mientan", puntualiza.

"La gente presentó su documentación y hemos comprobado que tanto el IBAN como el IRPF están correctos, no es que se hayan equivocado", lamenta el portavoz del sindicato.

Candela achaca una vez más a la falta de medidas en la conselleria para conseguir que todos los interinos cobren en septiembre. "Afecta a menos que otros años, ya no son miles, pero aunque fueran tres los afectados hay que evitarlo", insiste.

El STEPV achaca el impago a que hay una fecha tope para "picar e introducir los nombres" de todos cuantos forman la plantilla docente cada curso "y después el programa se cierra".

El sindicato reconoce que se ha reducido la avalancha de afectados por impagos con respecto a otros años, pero lamenta que sigue habiendo más de 300 personas en la provincia de Alicante que no han cobrado septiembre porque no han introducido su nombre desde Educación y que esto no debe seguir sucediendo un curso tras otro.