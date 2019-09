Los artistas foguerers ya pueden presentar sus propuestas para el concurso de Hogueras Oficiales

Alicante inicia el proceso que muchos artistas foguerers esperan durante todo el año, y es que el Ayuntamiento ha convocado los concursos para la construcción, plantá y cremá de las Hogueras Oficiales adulta e infantil. En esta ocasión el presupuesto destinado al monumento adulto asciende a los 98.800 euros, mientras que a la infantil se adjudica un total de 20.200 euros. Aquellos que deseen presentar sus proyectos cuentan hasta el próximo 14 de octubre a las 13.00 horas como fecha límite, para entregar la documentación necesaria y sus maquetas en la Casa de la Festa.

Desde la concejalía de Fiestas, dirigida por el popular Manuel Jiménez han explicado cuáles serán las bases del proceso selectivo este año, cuya normativa presta especial atención a las dimensiones, los materiales básicos de construcción, el uso del polímero y la tipografía de las cartelas, así como el número mínimo de ninots.

En cuanto a los criterios de valoración que tendrá en cuenta el jurado, este año primarán la creatividad, el equilibrio, la proporcionalidad, originalidad, modelado y cromatismo, así como el contenido y la crítica. En el caso de la hoguera infantil también se valorará el uso de un lenguaje apropiado para el público juvenil. Asimismo, se puntuará de forma positiva la inclusión de elementos o propuestas que potencien la integración y participación del colectivo infantil en las Hogueras.



Normativa para su elaboración

Así, en la hoguera adulta las dimensiones no podrán exceder los 20 metros de altura. La base no será superior a 12x12 metros, sin que ambas dimensiones coincidan. Los materiales básicos de construcción serán el cartón y la madera. El uso de polímeros será, como máximo, del 15%, en proporción al peso y al volumen del monumento. El denominado poliespán no superará el 30%. Respecto a las cartelas, deberán contar con una letra clara y legible, y estarán escritas en castellano y valenciano. El número mínimo de ninots, que deberán ser originales, es de 28.

En la hoguera infantil, sus dimensiones no podrán exceder los tres metros de altura. Su base no será superior a 3x3 metros. Como en el caso de la adulta, el uso de polímeros queda limitado al 15% y el de poliespán, al 30%. Las cartelas también deberán estar rotuladas en castellano y valenciano. Los dieciocho ninots, como mínimo, que contendrán, deberán ser originales.

Presentación de las propuestas

Las propuestas deberán ser presentadas en el Servicio de Fiestas y Ocupación de la Vía Pública del Ayuntamiento de Alicante, situado en la calle Cándida Jimeno Gargallo, 1. (5ª y 8ª plantas) -Casa de la Festa-.

Junto a la documentación solicitada, quienes participen en el concurso -adulto e infantil- deberán presentar dos bocetos que reflejen las partes anterior y posterior de la hoguera a todo color, en sentido vertical y con detalle de escala. El formato no deberá ser superior a 50x70 centímetros. Además, una maqueta. En el caso de la adulta, a una escala 1:20; en el de la infantil, a 1:17.