El 15% de los hospitalizados están a cargo de Medicina Interna

«La medicina interna necesita un cambio para responder a unas necesidades que también han cambiado». Así comenzó la última mesa redonda del XIII Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Comunidad Valenciana que se ha celebrado en el Club INFORMACIÓN desde el 26 de septiembre hasta ayer.

Para cerrar este encuentro el tema a tratar fue la gestión en Medicina Interna donde los ponentes fueron el doctor Domingo Orozco Beltrán de la Unidad de Investigación-Médico de Familia del Hospital Universitario de Sant Joan y la doctora Ana Maestre Peiró, del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario del Vinalopó de Elche. Ambos doctores hablaron de los cambios necesarios y dieron a conocer distintas iniciativas que se están llevando a cabo para conseguirlos.

«Probablemente, el mayor reto que tiene el sistema de salud español ahora mismo es mejorar la comunicación entre los diferentes profesionales que atendemos a un mismo paciente», destacó el doctor Domingo Orozco. En este sentido, también explicó que es necesario saber «de qué paciente hablamos» y que es preciso saber diferenciar el riesgo para poder potenciar la individualización de los tratamientos. Pero uno de los elementos más importantes y que va a ser «el elemento indisoluble de la atención sanitaria» es la telemedicina.

«El reto es que cada uno en su entorno vea en qué puede mejorar la gestión clínica», resaltó el doctor Domingo Orozco.

Por su parte, la doctora Ana Maestre empezó su ponencia dando a conocer los datos sobre la Medicina Interna actual «el 15% de los pacientes ingresados en los hospitales están a cargo de Medicina Interna y estos pacientes tienen un 10% más de complejidad que en el resto de especialidades. El 35% son pacientes octogenarios». En su intervención subrayó las iniciativas y proyectos que la Sociedad Española de Medicina Interna está poniendo en marcha. «La clave que desde SEMI pensamos que es fundamental para afrontar los problemas es la visión generalista que tiene la Medicina Interna, es la especialidad médica holística por excelencia, tenemos una visión integral no solo del ser humano si no de la sanidad» por lo tanto, hizo hincapié en que el objetivo debe ser conseguir una medicina de calidad centrada en la persona, no solo en el paciente enfermo, si no también en educación y promoción en los ciudadanos.

Para ello, se han iniciado estrategias y una de las más importantes es el «hospital del futuro» un proyecto donde se detalla en un documento las características que debería de tener el hospital para poder afrontar esta nueva realidad sanitaria. «Pero no solo hay que hablar del modelo hospitalario ya que lo que importa ahora es hacer un enfoque poblacional, hablar de redes asistenciales integradas y tratar al paciente y a los ciudadanos implicándolos en su salud».

Y para finalizar el congreso, hubo una puesta en común con otros colectivos para saber qué cambios son necesarios y todos los participantes coincidieron en que esperan una mayor colaboración y comunicación entre los distintos profesionales de la salud para mejorar la atención al paciente.