Barcala intenta marcar distancias con Vox por la violencia de género

A menos de un mes y medio de la repetición electoral a nivel nacional, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha intentado hoy marcar distancias con los ultras de Vox. Lo ha hecho al principio del pleno municipal, en su intervención inicial en la que ha nombrado a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género durante los dos últimos meses, desde la celebración del último pleno ordinario.

Aprovechando su primer turno de palabra, Barcala ha anunciado que a la próxima sesión elevará una declaración institucional para promover una campaña de concienciación a favor de la denuncia contra los agresores. "Reclamamos rechazar con la mayor repulsa este tipo de violencia, pero también una propuesta de campaña de concienciación", ha señalado el alcalde, quien ha promovido hoy tres minutos de silencio por las víctimas de violencia de género. Los plenos de Alicante suelen arrancan con un minuto de silencio por las asesinadas por violencia de género a nivel nacional.

La futura propuesta plenaria de Barcala de una declaración institucional para promover campañas de conciencias a favor de las denuncias contra los agresores se produce a seis semanas de las elecciones generales del 10-N y una semana después de una agria polémica en Madrid. Entonces, los ediles de Vox acudieron al minuto de silencio convocado por el último asesinato de una mujer a manos de su pareja con una pancarta propia que rezaba "La violencia no tiene género", gesto que les afeó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), que mantuvo una discusión pública con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.

Los concejales de Vox no quisieron sumarse a la pancarta que sujetaban el resto de grupos del Ayuntamiento, con el lema "¡Basta ya! No a la violencia de género", alegando que no iban a situarse detrás de un cartel que "representa la mentira de la ideología de género".

Una actitud que molestó al alcalde, que les reprochó que no mostrasen unidad ante una "realidad dramática", el asesinato de mujeres por sus parejas, que es "la primera causa de muerte violenta en la ciudad y en la Comunidad de Madrid".

Por otro lado, esta misma semana, la concejala de Vox en Elche Amparo Cerdá ha admitido públicamente que el pasado 3 de mayo presentó una denuncia por agresión contra su exmarido, negándose a reconocer que se trata de un caso de violencio de género.