«Tras la riada hay riesgo de contraer enfermedades por el agua contaminada»

Además de los daños materiales, la gota fría puede tener resultados nefastos para la salud. Todos los ciudadanos expuestos deben tener en cuenta estos consejos.

P ¿Qué enfermedades puede transmitir el agua de una riada?

R Hay riesgo de enfermedades intestinales adquiridas por vía oral a través del agua contaminada, alimentos en mal estado, picaduras e infecciones por heridas.

P ¿Qué tipo de urgencias atienden tras un episodio como éste?

R Las consecuencias directas de las lluvias, como ahogamientos o accidentes, y, sobre todo, si la situación de estancamiento de las aguas y la no reanudación del saneamiento en los domicilios se prolonga y no se siguen unas adecuadas medidas de prevención, no sólo de infecciones, sino de electrocución, intoxicación, lesiones por contacto con productos químicos, caídas, etc.

P ¿Y enfermedades comunes?

R Fundamentalmente, diarreas o infecciones del tracto respiratorio en caso de que bajen las temperaturas o que exista hacimiento de personas en un espacio común si no pudieran volver a sus casas.

P ¿Las picaduras de mosquito son ahora más peligrosas?

R Las inundaciones se acompañan de un aumento de mosquitos y hay más riesgo de picaduras. En nuestro entorno tenemos una elevada frecuencia de mosquito tigre, que es el que puede transmitir algunos virus como el Chikungunya, Dengue o Zika, o el de la fibre amarilla. Sin embargo afortunadamente no somos zona endémica.

P ¿Y qué pasa con el moho?

R El moho de la humedad es un hongo que no produce enfermedad excepto en situaciones de inmunodepresión, es decir, de una alteración de los mecanismos de defensa frente a las infecciones. Sin embargo, se deben limpiar y desinfectar las paredes y los suelos y especialmente todas las superficies que estén en contacto con los alimentos para evitar las infecciones por bacterias. Es muy importante lavarse bien las manos.

P ¿Puedo comer comida de mi nevera si no la ha tocado el agua?

R En principio se podría ingerir la comida que no haya tocado el agua si se está seguro y desechar la que haya estado en contacto y no tenga un cierre hermético.

P ¿Si me quedo sin luz, que hago con la comida de la nevera?

R Como regla general, un refrigerador sin abrir mantiene el frío cuatro horas. La comida en un congelador lleno que permanece cerrado dura, unas 48. Si el congelador está lleno por la mitad durará 24 horas.

P ¿Qué hago con los objetos y muebles mojados?

R Tanto las paredes, suelos como los muebles de la casa y muchas otras superficies se deben limpiar con detergente y agua y desinfectar con una solución antiséptica.

P ¿Cómo trato una herida que ha tocado agua y barro?

R Existe un mayor riesgo por su posible contaminación con restos fecales y porque el agua es un medio en el que habitan algunas bacterias de forma natural. Se deben limpiar y si entran en contacto con el agua de la inundación o consultar con un médico.

P ¿Qué grupo de población es más vulnerable?

R Personas con alteraciones en sus sistemas de defensa, es decir, inmunodeprimidas, además de los niños y las personas mayores.