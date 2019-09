Palomar reclama una financiación suficiente tras «una década perdida»

El rector de la Universidad de Alicante (UA), Manuel Palomar, reclamó ayer «un plan de financiación plurianual de las universidades públicas valencianas, una ley de financiación de las universidades estable y suficiente» tras lo que calificó como «una década perdida», ya que los presupuestos de este año apenas han variado con respecto a los de 2009.

Esta reclamación no es nueva, pero sí es urgente para las universidades porque, aunque cuentan con el compromiso del Consell desde el pasado año, aún no se ha diseñado el ansiado plan plurianual que permita a las instituciones académicas planificar sus inversiones. La demanda, que vinculó a que la Comunidad Valenciana reciba la «financiación que merece», la realizó Palomar durante la apertura oficial del curso, que será para él el último como rector. Y lo hizo ante el secretario autonómico de Universidades, Rafael Tabarés; los rectores de la Universidad de Valencia, Mavi Mestre; y de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Juan José Ruiz; así como el rector honorario de la UA, Antonio Gil Olcina; el presidente del Consejo Social, Adolfo Utor; vicerrectores, decanos y los alcaldes de Alicante, Luis Barcala; y de San Vicente, Jesús Villar, entre otras autoridades. El rector comenzó su discurso recordando a los afectados por las inundaciones en la Vega Baja y Ontinyent (su lugar de nacimiento), y señaló que la universidad ha puesto a disposición de las autoridades el personal técnico que precisen, así como el plan de voluntariado, además de adherirse al plan de la Diputación para informar a la ciudadanía sobre los canales de ayuda solidaria.

El acto de apertura, celebrado en el Paraninfo, sirvió también para entregar el Laurel de Oro, la máxima distinción de la UA al exseleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, y la Medalla de Oro al expresidente del Consejo Social de la UA, Francisco Gómez.

Del Bosque aconsejó a los jóvenes «que lean mucho, sepan escuchar, respeten a sus maestros y compañeros veteranos, se adapten a los tiempos, sean generosos y con una buena conducta social». El exseleccionador dijo sentirse un «privilegiado» por haber tenido la oportunidad de estar 36 años en el mismo club, el Real Madrid, «donde entré de meritorio y salí de director» y donde «aprendí los valores y el sentimiento de pertenencia y fidelidad». Unos valores que «son intemporales», dijo.

«De mi juego de niño hice mi profesión y he sido un privilegiado por haber podido conseguir tantos éxitos», admitió, entre los que se encuentran el Mundial y la Eurocopa. Pero Del Bosque quiso recordar que «no todo han sido éxitos, también hemos perdido».

Por su parte, Gómez, emocionado con el reconocimiento, reclamó a los poderes públicos más apoyo y financiación para todos los proyectos de mejora que tiene la Universidad de Alicante porque ellos redundarán en la sociedad.

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Juan Carlos Gómez Sala, fue el encargado de pronunciar la lección inaugural, en la que reivindicó la necesaria formación en competencias financieras de la sociedad, cuya carencia generalizada contribuyó a agravar los efectos de la crisis y también en previsión de una próxima recesión. Gómez Sala consideró que debería ser una asignatura obligatoria en colegios e institutos y que las universidades son las más indicadas para formar a esos docentes.

Palomar consideró que la UA «ha sabido cumplir su función de atender e identificar nuevas necesidades sociales vinculadas al territorio» al incorporar en los últimos cursos grados como Marketing, Relaciones Internacionales, Gastronomía e Ingeniería Biomédica. En este sentido, aprovechó para volver a reivindicar el grado de Medicina que aún está pendiente de la decisión del Consell. «Estamos convencidos que es una necesidad, una oportunidad, será un éxito. Es altamente demandado por los alicantinos que tienen que emigrar de nuestras tierras para estudiar o ven frustrada su vocación universitaria», afirmó.

El secretario autonómico aseguró por su parte que «vamos a buscar los consensos respecto al expediente que se presentó el 17 de diciembre de 2018 sobre la implantación del grado de Medicina en relación con las repercusiones de dicha solicitud» al tiempo que repasó los principales problemas de la Universidad y constató la puesta en marcha de una comisión sobre el nuevo modelo de financiación. Tabarés, que combinó en su discurso su condición de catedrático en Psiquiatría con la de secretario autonómico, sorprendió ahondando en la necesidad del autoconocimiento y al asegurar que «cuando he hablado con políticos o personas con poder a menudo me han parecido las personas con menos autoconocimiento que he conocido». «Vivir sometido al 'nada es imposible, todo está a tu alcance' produce depresivos y fracasados», afirmó Tabarés.