Nueve mil pavos destinados a los pedidos para Navidad perecen en una granja de Dolores

Las explotaciones agrícolas y las granjas de animales siguen sumando pérdidas millonarias tras el devastador paso de la gota fría por la comarca de la Vega Baja. Como en otras poblaciones, la pedanía de Heredades, entre los municipios de Rojales y Almoradí, quedó anegada y el agua ha permanecido durante días estancada en viviendas, calles, huertos y granjas. Y así sigue en muchos puntos de la comarca.

En una de ellas, el agua se llevó por delante la vida de cerca de 9.000 pavos. Aves de distintos tamaños, grandes y pequeñas, que tenían como destino las ventas de Navidad, tanto para mataderos como para particulares. Un negocio que en esta ocasión ya no será posible.

El agua llegó «de manera ilógica e inesperada a esta granja», expresa abatido Jaime Martínez, sobre lo ocurrido hace unos días. Como él y los vecinos de este pequeño núcleo urbano, nunca antes había visto el agua a un nivel tan elevado en esta zona de la huerta, «ni siquiera con la inundación de 1987». Para Jaime no hubo tiempo de reacción. Todavía muy sensible por la tragedia, lamenta enormemente lo ocurrido. Hasta el lunes, y gracias a la ayuda de los bomberos, Jaime no pudo acceder a la granja debido a la gran cantidad de agua que todavía permanecía en las inmediaciones del recinto donde yacían sin vida estos animales. «Fue el pasado domingo por la mañana cuando el agua empezó a alcanzar la nave y comenzó a subir creando el aspecto de una balsa».

Piedras y sacas

Considera que «me han ahogado a mis pavos», en relación a la decisión que se tomó de obstaculizar con piedras y sacas los pasos de agua por la carretera CV-91 y desviar la tromba por otro sitio. Una circunstancia que ha destrozado totalmente este negocio, al que se dedica este perjudicado desde hace 35 años.

Ahora, con la retirada de las aves muertas de la granja, las labores de limpieza y acondicionamiento del espacio empiezan a funcionar para volver lo antes posible a la normalidad y comenzar con la faena del trabajo para recuperar lo perdido con esta riada desgraciadamente inolvidable.