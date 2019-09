«Los hombres no ven justa la falta de igualdad, pero callan porque les beneficia»

«La mayoría de los hombres es cómplice con la masculinidad hegemónica, es decir, no la representan pero se benefician de los dividendos patriarcales. Es decir, yo me callo y me beneficio del statu quo de la dominación masculina porque aunque no lo veo justo no me va mal». Así explicó ayer el profesor de Sociología de la Universidad de València Joan Sanfélix el momento social actual en la XV Jornada por la Igualdad de Género organizada por la Diputación Provincial en el ADDA.

Sanfélix participó junto a la profesora de Antropología Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche Anastasia Téllez, en una mesa redonda bajo el título «Masculinidad, género y patriarcado».

«Muchos hombres se encuentran perdidos, en un espacio de confortabilidad e inconfortabilidad extraño y van pendulando. Lo que hay que ver es si van más hacia posiciones feministas pro igualitarias o se abrazan a los nuevos discursos reactivos del posmachismo o aprovechando discursos sociopolíticos en esta línea», indicó Sanfélix. Este experto admitió que apenas hay estudios sobre esta realidad para poder cuantificar sociológicamente estos tres estados en los que el hombre vive hoy día su masculinidad.

Pero sí están claros los motivos del grupo que está en posiciones reactivas, el miedo. «Es miedo a perder la dominación y privilegios, es como si se pusiera en duda una identidad a la que están anclados, una de las últimas certezas identitarias de esta época posmoderna líquida en la que vivimos». «Decirle a esos hombres que lo que daba sentido a su identidad ya no es válido resquebraja los cimientos de su propia subjetividad», afirmó..

«Hay que cambiar mucho el chip, los códigos culturales de la masculinidad conllevan una hipercompetitividad, lucha por el éxito, y hay que seguir una lógica feminista de poner la vida en el centro otra vez y poder disfrutar de la crianza de los hijos, dedicar tiempo a las relaciones personales, cultivar otro tipo de relaciones sentimentales y dedicar tiempo a cuidar a los mayores. Pero cuesta construir ese referente como positivo para los jóvenes».

Téllez se centró en el estudio sociocultural de la masculinidad vista con perspectiva de género y cómo el machismo perjudica a los hombres. «La igualdad de género es una lucha de hombres y mujeres, machistas somos ambos porque estamos socializados en la cultura machista, que presupone que todo lo que tiene que ver con el varón está por encima», dijo. «Queda mucho por hacer, es necesario enseñar a los chicos otras maneras de ser hombre rompiendo el esquema de la masculinidad tradicional, tóxica y machista que se sigue perpertuando en la sociedad». Al mismo tiempo, reclamó más referentes de hombres igualitarios en la música, el cine y la televisión.