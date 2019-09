Más de 3.500 personas participan en la Noche Violeta en Alicante

Gente de todas las edades, grupos de amigos, matrimonios, mujeres y hombres. Más de 3.500 personas, según datos de la Policía, han participado esta noche en la Noche Violeta en Alicante, convocada por la plataforma feminista de la ciudad.

La manifestación ha salido de Luceros pasadas las 20.30 horas y han recorrido la Rambla, Alfonso El Sabio, hasta la Montañeta. "Con ropa, sin ropa mi cuerpo no se toca", "Sola, borracha, quiero volver a casa", "No es no, lo demás es violación" y "La tumba del machismo, Alicante será", son algunas de las consignas que se han podido escuchar esta noche.

La plataforma feminista de Alicante ha conseguido extender su iniciativa de la Noche Violeta a toda España, París y parte de Sudamérica. Tras declarar la «Emergencia Feminista» por los crímenes machistas de este verano.

Desde la plataforma explican que la elección del día 20 no tiene un significado en particular, sino que pensaron que era un buen momento al acabar de empezar el curso académico y haber terminado el periodo vacacional. Y al mismo tiempo se celebra a tres días de conocer si finalmente habrá Gobierno. «Es una forma de presionar también para que el Pacto de Estado contra la violencia machista se cumpla y un toque de atención sobre la importancia de contar con un Gobierno para ello», indican desde la plataforma.