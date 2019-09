La Confederación del Segura inicia las obras para reparar los canales del trasvase Tajo-Segura

La Confederación Hidrográfica del Segura ha comenzado hoy en Albatera las obras para reparar la infraestructura del trasvase Tajo-Segura afectadas por la gota fría y cuyo hundimiento ha impedido que hasta el embalse de la Pedrera hubieran llegado entre 30 y 40 hm?3;, según apunta José Andújar, viepresidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura. Los técnicos calculan que los no terminarán hasta la segunda quincena de octubre.

Andújar, que reside en Almoradí, municipio que siguedebido a que Hidraqua no puede colocar todavía la tubería que tiene preparada debido a la inundación del terreno, denuncia, que los agricultores se sienten "una vez más desolados por la poca humanidad que ha demostrado la ministra para la Transición Ecológica,, que ni en una situación tan dramática como la actual se ha dignado a descolgar el teléfono para preguntarnos sobre el desastre y darnos algún tipo e ánimo. Ni ella, ni el secretario de Estado, Hugo Morán, ni el director general del Agua. Vamos, com siempre". Ha llovido mucho "pero apenas hemos podido almacenar nada por lo que seguimos en situación de alerta por la sequía, que no lo olvide nadie".

José Andújar sí que tiene palabras de agredecimiento para el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. "Ha estado con nosotros desde el primer minuto y a cualquier hora del día. Lo mismo que el conseller Arcadi España. Bien diferente la actitud de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà. Ni la hemos visto ni nos ha llamado".