La plataforma feminista de Alicante expande la Noche Violeta a toda España y París

La plataforma feminista de Alicante ha conseguido extender su iniciativa de la Noche Violeta a toda España, París y parte de Sudamérica. Tras declarar la «Emergencia Feminista» por los crímenes machistas de este verano, la plataforma lanzó la iniciativa de salir a la calle el próximo viernes día 20 a las 20.30 horas con velas, móviles o cualquier luz en señal de protesta. En el caso de Alicante la cita es en la plaza de Los Luceros.

Gracias a las redes sociales el llamamiento ha corrido como la pólvora y decenas de pueblos y ciudades, incluidas Madrid y Barcelona, de casi todas las comunidades autónomas se han unido.

Desde la plataforma explican que la elección del día 20 no tiene un significado en particular, sino que pensaron que era un buen momento al acabar de empezar el curso académico y haber terminado el periodo vacacional. Y al mismo tiempo se celebra a tres días de conocer si finalmente habrá Gobierno. «Es una forma de presionar también para que el Pacto de Estado contra la violencia machista se cumpla y un toque de atención sobre la importancia de contar con un Gobierno para ello», indican desde la plataforma.

Los convocantes consideran que este verano ha sido «negro». «El mes de julio será recordado como de los peores en más de una década con una mujer asesinada cada dos días», recuerdan. Pero no solo denuncian los crímenes de mujeres, sino también los «parricidios, trata, pederastia, extorsión, desapariciones, manadas, violaciones». «Las mujeres somos empujadas a vivir con el terror», critican, por lo que «vamos a dar luz contra el miedo».

«Frente a la barbarie, frente a la oscuridad, frente al miedo, la intimidación, frente a todo lo que nos han arrebatado, luz violeta. Todas juntas, con farolillos, linternas, velas, móviles, salgamos y dejemos que el feminismo lo inunde las calles, que nos vean, que sepan que no tenemos miedo», anima la plataforma.

«Una justicia que no es justa, poniendo en duda la declaración de las víctimas, sentencias sin sentido que nos mandan un mensaje alto y claro a todas: tu cuerpo no te pertenece, tu vida no te pertenece», relatan en el manifiesto que ha difundido la plataforma en las redes sociales.

«No hay tiempo, paremos el mundo, no se puede seguir normalizando esta situación, no se puede seguir condenando a las mujeres a convivir con el terrorismo machista. Un terror que se cuela en cada rincón de nuestro día a día, con la duda constante de quién será la siguiente», continúan para recordar las más de mil víctimas mortales desde 2003.

La plataforma justifica la urgencia tras los acontecimientos de este verano y por eso considera que no se puede esperar al 25 de noviembre, día internacional contra la Violencia de Género, para salir a la calle y protestar por la situación.

«El 20S conquistaremos la calle, daremos luz a la oscuridad, el 20S la noche será violeta», concluyen.