El Gobierno "salva" el trasvase del Tajo de septiembre enviando el agua al embalse de Alarcón

El Ministerio de Transición Ecológica ha "salvado" el trasvase de 16,1 hm?3; del Tajo al Segura aprobado para este mes de septiembre, y aunque el agua no se puede aún repartir por el hundimiento del canal en Albatera tras la riada de la semana pasada, el agua no se perderá, ya que desde ayer está llegando con un caudal de 23,39 m?3; por segundo o, lo que es lo mismo, 2 hm?3; al día, por lo que en ocho días todo el trasvase estará almacenado en el embalse de Alarcón.

De esta forma, el agua no se perderá, ya que si hubiera seguido almacenada en los embalses de Entrepeñas y Buendía el trasvase hubiera caducado en próximo día 30, cuando finaliza el año hidrológico 2018/2019, según recuerda Ángel Urbina, presidente de la comunidad de regantes de San Enrique y portavoz de la Mesa del Agua de la Diputación. El trasvase queda legalmente "en tránsito", el caudal no se pierde y los agricultores no perderán riego.

Si el agua hubiera seguido en Entrepeñas y Buendía corría el riesgo de perderse desde el punto de vista legal y también físico, ya que, desgraciamente, la cabecera del Tajo es una de la zonas de España que se ha librado de las lluvias y los embalses están a unos 70 hm?3; de cerrarse para el trasvase debido la escasez de recursos -cuando llegue a 400 hm?3; no hay envío-.

Pese a lo que ha llovido, el tecnificado sistema de regadío de Elche y la Vega Baja (la infraestructura se montó en base al trasvase) obliga que el agua llegue a presión y esto no es posible si no funciona el Tajo-Segura.

La situación agrícola en las más 150.000 hectáreas de superficie de cultivos que van desde Elche y hasta Pilar de la Horadada, alcanzando también Villena-La Encina, es desoladora. Una primera y provisional estimación de daños no arroja datos positivos, a pesar de la necesidad hídrica endémica de estas comarcas. Y es que, los más de 500 litros/m2 caídos en unas pocas horas en Orihuela y sus pedanías, otros términos de la Vega Baja y Villena, han provocado pérdidas agrícolas millonarias, aún por cuantificar, y daños sin precedentes. De momento, desde el Departamento Técnico y de Seguros Agrarios de ASAJA Alicante, estiman la pérdida del 100% de los cultivos hortícolas tanto en la Vega Baja (alcachofa, patatas, batatas, boniatos, brócoli, coliflor, zanahoria€), como en Villena.

Asimismo, preocupa la situación y evolución de los cítricos también en la Vega Baja, donde hay un gran número de parcelas en las que el agua llega hasta mitad del tronco de los árboles, imposibilitando la entrada y la valoración del cultivo. Campos a los que no se podrán acceder, en principio, hasta mediados de la próxima semana, cuando se podrán cuantificar con más exactitud los destrozos.



VEGA BAJA

HORTALIZAS

Se estima la pérdida total de las hortalizas plantadas en las parcelas anegadas de la Vega Baja. Los cultivos que se han visto afectados son la alcachofa, patata, batata, boniato, brócoli, coliflor€ principalmente. El 100 % de las parcelas se han visto totalmente anegadas y tendrán una pérdida total de la cosecha. "La situación es catastrófica, un desastre. No había visto nada en mi vida igual y he vivido muchas riadas. Llueve y caen 100 litros, a la hora vuelve a llover y vuelven a caer otros 100 litros", asegura el presidente de ASAJA Alicante – Jóvenes Agricultores.

Además, hay que recordar, segúnAsaja, que el problema que siempre nos encontramos en las hortalizas es el bajísimo índice de contratación del seguro, de entre un 5% y un 10%, por lo que las pérdidas para estos agricultores pueden ser notables., como va a ocurrir en esta ocasión.



CÍTRICOS

Los cítricos se encuentran en una situación similar pero aún es difícil valorar los daños. Hay bancales que no por avenida, si no solo de la propia lluvia caída, llegan a acumular hasta metro y medio de agua. Algunos árboles están cubiertos por el agua hasta la mitad en municipios como San Miguel de Salinas. "Ahora es muy importante el desagüe de agua que haya del terreno. Así se prevé que los frutos puedan pasar hasta 48-50 horas cubiertos por el agua, lo que terminará por asfixiarlos completamente", apunta el presidente de ASAJA Orihuela, José Vicente Andreu.

Todavía es pronto para que se pueda determinar el daño exacto que hay en cuanto a producción, ya que hasta dentro de ocho o diez días hay parcelas a las que ni siquiera se podrá entrar.

APICULTURA Y GANADERÍA

Los daños por desprendimientos, en infraestructuras agrarias, por correntías de agua en bancales, caminos anegados y casas inundadas, se suman a la perdida de colmenas. Rebaños de cabras han tenido que desplazarse y hay explotaciones con ganado como cerdo y lechones pequeños en los que se está muy pendiente de que no llegue el agua a la explotación.

VILLENA – LA ENCINA

En la comarca del Alto Vinalopó y, más concretamente, en Villena – La Encina, encontramos la segunda superficie agraria más afectada por el agua. Habrá pérdidas muy importantes (llegando en gran parte de los casos al 100%) en hortalizas como chirivía, apio, zanahoria y patata.

MEDIO VINALOPÓ

En el Medio Vinalopó los sensores de humedad que tienen los productores para controlar que las cepas de uva de mesa se encuentren en las condiciones adecuadas están disparados. Durante estos días los agricultores van a estar muy pendientes de la meteorología. Si viene calor y un tiempo de altas temperaturas será muy negativo para el fruto y podría perderse mucha cosecha. Sin embargo, si el tiempo viene acompañado de un viento suave, preferiblemente de poniente y seco, se sanearán los granos.

Las variedades tempranas de Red Globe, María y Moscatel son las que se han podido ver afectadas por las tormentas de ayer. Hay parcelas concretas en las que, sumando las lluvias de hace dos semanas con las actuales, el daño podría ser de hasta el 80%. Éstas se ubican, principalmente, en Monforte del Cid.



CAMP D´ELX

Los agricultores del Camp d´Elx de momento afrontan la situación con prudencia. "Hay que esperar a ver cómo evoluciona el tiempo y las temperaturas que se registrarán las próximas semanas para ver cómo reaccionan los cultivos. Sí habrá daños en las parcelas que se ubican próximas a las avenidas", explica el presidente de ASAJA Elche, Pedro Valero.

Es cierto que hasta ayer se habían recogido en algunas parcelas hasta 60-70 l/m2, lo que no tendría que conllevar ningún problema.

Hoy en esos mismos campos se registran acumulados de hasta 140 litros por metro cuadrado. Habrá que ver cómo evolucionan los campos con granada mollar, que empezará a recogerse en unos 15 días aproximadamente. "Pero sí preocupan los daños de rajado que puedan aparecer los próximos días como consecuencia de la sobrehidratación de los árboles con la fruta madura", lamentá el responsable de Seguros Agrarios de Asaja Alicante, Antonio Gascón.

"Ya sabemos que podría haber algo de daño en las variedades tempranas de granada, sumado al inconveniente que supone que, durante estos días, no se pueden realizar trabajos como el corte, lo que ya supone una desventaja comercial al retrasarse la recolección y no poderse enviar mercancía", apunta Valero.

En cuanto a las hortalizas, ahora empiezan a ponerse en marcha todas las de invierno, como el brócoli y la coliflor, que se estaban empezando a plantar. El romanesco también se encuentra en un periodo inicial de plantación. Respecto a la patata y la alcachofa, ya se encuentra toda prácticamente plantada, pero no hay más daño significativo que el caso de alguna parcela aislada y el retraso de la plantación de algunos cultivos de invierno.

MARINA ALTA

La comarca de la Marina Alta también ha sido una de las que más agua ha recibido en el temporal de gota fría, rondando los 500 litros/m2, en muchos términos, además, acompañados de fuertes rachas de viento. Aún así, excepto en la uva de vino, las lluvias son calificadas como beneficiosas en los cultivos como la cereza o el olivar. Sí se ha visto afectado el almendro en menor medida.

El problema en la uva de vino viene dado porque se retrasó la cosecha por falta de maduración del fruto. Así que, en vez de avanzar en la cosecha en el mes de agosto, como suele ocurrir, se había atrasado la recolección alrededor de 10 días. Esto ha provocado que, a la llegada de la DANA en esta comarca, el porcentaje de fruta recogida de las cepas fuera de entre el 30-40%, por lo que quedaba gran parte de cosecha por recolectar. Cosecha que ahora se encuentra a la espera de que cesen las lluvias y se puedan valorar pérdidas, pudrición u hongos.

En la zona de Xaló, de la garnacha tinta aún no se había recogido nada. De la Moscatel se habían recolectado alrededor de quinientos mil kilos. Así que, entre la garnacha y la moscatel, quedan aún por recolectar dos millones de kilos que habrá que valorar pasados cuatro o cinco días. Los agricultores de la zona temen que, si sigue lloviendo hoy y mañana, la campaña pueda ser complicada por altas mermas.

Lo que si está claro ya es que la producción que queda en cepa no subirá más de grado y se mantendrá aproximadamente en los 12 grados que calculaban antes del temporal. Por otro lado, la uva moscatel de Alejandría de la zona de Teulada, donde también hay tan solo un 30% recolectado, también se teme por la podredumbre y se prevé que los efectos de las lluvias no sean beneficiosos para este cultivo.

ALMENDROS

En la comarca de la Marina Baixa las precipitaciones han sido algo menos intensas y, en general, el cultivo del almendro se ha visto beneficiado. Sí se ha producido caída del fruto al suelo por fuertes rachas de viento, hecho que producirá un incremento en los costes de producción. Los agricultores afirman que habrá que valorar el precio de la almendra en la presenta campaña, (que en los dos últimos años ha cotizado bajo), para ver si compensa la recolección del fruto del suelo.

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante ya está trabajando para solicitar a la Administración Pública que apoye y respalde económicamente a los afectados para que puedan recuperar cuanto antes la normalidad y su capacidad productiva. "Asimismo, incidimos siempre en la importancia de la contratación de los seguros agrarios con buenas coberturas, que no sólo atiendan a situaciones de pedrisco, sino, también, a adversidades climáticas como las que se están produciendo estos días", subrayan.