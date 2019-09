Alicante limitará la velocidad a 30 km/hora en el 80% de las calles de la ciudad

La Universidad de Alicante y Vectalia formarán a 25 expertos este año.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunció ayer que la gran apuesta del Ayuntamiento para mejorar la movilidad urbana en la ciudad es ampliar al 80% de las calles la prohibición de circular a más de 30 km/hora. Barcala abogó por la necesidad de conjugar con buenas infraestructuras todos los tipos de transporte, desde el patinete al coche pasando por los peatones. El alcalde hacía el anuncio en el marco de la jornada «Desafíos y Retos de la Movilidad Urbana Inteligente», celebrada ayer en la UA.

La UA, en colaboración con Vectalia, impulsora de la Cátedra de Movilidad, formará este año a los primeros 25 especialistas en Movilidad Urbana Inteligente, un título propio que se imparte en el campus de San Vicente y ayer presentó Luis Aragonés, ingeniero de Caminos y profesor titular de la UA. Un curso que se presentó ayer en el marco de la jornada sobre movilidad urbana inteligente celebrada en el salón de grados de Óptica.

Aragonés explicó que el curso pretende que los alumnos profundicen en ocho objetivos clave. Conocimiento de las personas para saber cuáles son sus hábitos de desplazamiento -no es lo mismo un joven que una persona de la tercera edad-, saber las estrategias y políticas de movilidad local y europea, todo lo relativo sobre la planificación urbanística de la movilidad urbana, su impacto con el medio ambiente, las nuevas tecnologías y la ciudad inteligente, los medios de transporte y su gestión.

El conseller de Política Territorial, Arcadi España, subrayó que el Consell trabaja en «un sistema de transporte sencillo, más seguro, accesible y sostenible tanto económica como ambientalmente. No se pueden diseñar sin tener en cuenta las nuevas tecnologías».

Rafael Pérez Colón: «Las ciudades tienen que facilitar el paso de los autobuses para que cumplan horarios»



La jornada contó con la presencia de Rafael Pérez Colón, exdirector corporativo de Micosoft, y un referente en la relación entre la aplicación de nuevas tecnologías y transporte urbano en las ciudades.

Destacó en su ponencia la necesidad que tienen las ciudades de contar con toda la información posible sobre hábitos de movilidad de los vecinos. Y, sobre todo, que «lo que viene en las aplicaciones se cumpla».

P ¿Cómo puede mejorar una ciudad inteligente la movilidad urbana?

R La ciudad inteligente ayuda a la movilidad del ciudadano. Por lo tanto, a medida que digitalizas más la ciudad vas a tener mejores datos para proveer de más servicios. Por ejemplo, alternativas de transporte. Taxis, autobuses, patinetes, tranvías? contar con información de por dónde ir, tiempo de viaje, paradas. En muchas ciudades ya lo hay, pero falta que esté todo mucho más centralizados. Que se pueda ver todo desde una única aplicación. Este es el reto y el objetivo que se persigue. Una aplicación que te informe de todo.

P ¿Es suficiente con carriles específicos para coches y buses?

R Por supuesto. Con toda la información se debe trabajar para atender a los diferentes colectivos de la población y con un servicio detrás de calidad. Éste es un elemento clave, pero si la aplicación te dice que el autobús pasa en cinco minutos debe pasar en cinco minutos. La ciudades deben mejorar para ello sus infraestructuras. Lo que no puede ser es tener todo sensorizado, pero luego las calles están atascadas y los autobuses no puedan circular porque el tráfico está colapsado. Los datos deben servir también para facilitar el diseño urbano de las ciudades.

P ¿Cuál es su opinión sobre los carriles-bici? ¿No nos hemos pasado plantando algunos en plena acera?

R Ocurre con casi todo hasta cierto punto, hasta que nos vamos educando. Personalmente, para mí las bicicletas en las ciudades españolas son un problema porque no hay cultura como, por ejemplo, en Holanda o Dinamarca. En España, en general, no venimos de una cultura de bicicletas. El uso de la bicicleta en la ciudad ha supuesto un choque con la cultura de los españoles porque no estábamos acostumbrados. Cuando camino por Copenhague veo que la gente está acostumbrada pero también hay aparcamientos enormes para bicicletas, porque la infraestructura se ha ido ajustando al uso de la bici.

P ¿Cuál cree que deben ser las principales actuaciones de los ayuntamientos?

R Los primero que tienen que hacer es aprender y rodearse de buenos profesionales que los asesoren y ser creativos en las soluciones. Hay un gran debate sobre si los gobiernos tienen que hacer o facilitar. Los gobiernos no pueden acercarse a las empresas especializadas sin prepararse y educarse porque a fin de cuentas son los que tienen que tomar las decisiones.