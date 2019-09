El alcalde afirma que la tromba de Santa Pola estaba prevista en Alicante

Alicante ha registrado entre 90 y 110 litros por metro cuadrado sin causar graves daños aunque sí problemas puntuales y el rescate de siete personas en distintos puntos de la ciudad. Además, el Centro de Acogida e Inserción de personas sin hogar (CAI) duplicó ayer su capacidad para albergar a 122 personas. Este es el balance de la situación que acaba de realizar el alcalde, Luis Barcala.

Barcala ha asegurado que la situación de alerta se mantiene y pide precaución a los ciudadanos. "La situación es muy inestable porque cualquier giro en el viento puede hacer que el agua descargue en una población o en otra. La tromba que finalmente cayó ayer en Santa Pola estaba previsto que lo hiciera en Alicante", ha desvelado.

Por eso, a las 13.30 horas volverá a producirse una reunión técnica para valorar la situación.

El alcalde ha querido mostrar su solidaridad con Orihuela, Santa Pola, Dénia y Ontinyent que "están padeciendo los efectos más graves" de esta gota fría.

En Alicante las infraestructuras han funcionado. Aguas de Alicante ha informado de que no fue necesario abrir las compuertas del parque La Marjal en la zona del golf. Mientras, el depósito anticontaminación de San Gabriel ha recogido 60.000 metros cúbicos.

Aparte del corte de viales en La Cañada, El Palamó y San Gabriel, el alcalde destacó las "zonas puntuales" de Playa San Juan que "siempre dan problemas en situaciones similares" y a las que "hay que dar ya una solución definitiva".

De hecho, en la zona de Playa San Juan cayeron ayer 60 litros por metro cuadrado, según el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante.

Además, se ha activado un plan específico para reparar y mantener cualquier daño que las trombas hayan podido producir en colegios e instalaciones deportivas municipales.

Barcala ha destacado la significativa disminución del tráfico en la ciudad y ha instado a no coger el vehículo particular si no es necesario y utilizar el transporte público, así como a no caminar por la calle en momentos de máximo riesgo y seguir los anuncios oficiales a través de las redes sociales y los medios de comunicación.

Los parques y zonas con arbolado permanecen precintadas en Alicante.