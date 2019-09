Telefónica, socio tecnológico de Alicante Smart City

El concejal de Innovación y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Alicante, Antonio Peral, ha presentado al director territorial de Telefónica en Alicante y Murcia, Ángel Lloret, el proyecto Alicante Smart City con el se pretende hacer "más sostenible y eficiente" la ciudad Alicante.

La vinculación se materializará en las próximas semanas con la firma de un convenio entre el alcalde de Alicante, Luis Barcala y el director territorial de Telefónica en Alicante y Murcia. Así, Telefónica se sumará como socio tecnológico a Iberdrola y Fecephi, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Antonio Peral ha señalado, tras la reunión, que el Ayuntamiento quiere contar con un socio tecnológico del nivel de Telefónica, "en este ambicioso proyecto que estamos liderando desde la Concejalía y que lo que pretende es que el ciudadano tenga todos los servicios a su disposición y de la forma más sencilla posible".

"Alicante Smart City es un proyecto de gobierno, una materia principal a nivel institucional, así como uno de los ejes fundamentales de la actual legislatura", ha señalado el edil. Por ello, desde Innovación y Administración Electrónica asegura que se está realizando un gran esfuerzo "para ordenar todo el trabajo realizado hasta el momento, que se encuentra disperso, y crear desde el punto de partida actual una revolución tecnológica que facilite la vida de los ciudadanos y les permita emplear los servicios del Ayuntamiento de manera personal".

Uno de los pilares más novedosos del proyecto es el Smart Building. Se trata de un centro, que estará ubicado en la calle Jorge Juan 4, y que contará con un diseño y tecnología, no visto hasta el momento en Alicante. El edificio se convertirá en el lugar de trabajo, reunión y sala de demostración, en la que no sólo los técnicos del Ayuntamiento, si no los propios socios, podrán trabajar y mostrar sus conocimientos, concluyen desde la Concejalía.