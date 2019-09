El Ayuntamiento de Alicante hará una auditoría económica a la contrata de limpieza

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la contratación de la mercantil Moragues Auditores para realizar una auditoría económica del ejercicio 2018 a la UTE Alicante (CESPA, FCC, CÍVICA E INUSA), la mercantil adjudicataria del servicio público de limpieza viaria, recogida de residuos domésticos y tratamiento, valoración y eliminación de residuos domésticos o no peligrosos, por un importe de 14.875 euros.

El portavoz y concejal de Limpieza, Manuel Villar, ha indicado que la auditoria solo será económica, ya que el análisis sobre la gestión del servicio se va a realizar con los medios propios económicos y humanos del Ayuntamiento de Alicante, aunque no se ha especificado cuándo se va a realizar.

Desde los partidos de la oposición --PSOE, Unidas Podemos y Compromís-- la crítica ha sido unánime, ya que no entienden por qué la auditoría se circunscribe tan solo al ámbito económico, teniendo en cuenta el "penoso" estado de suciedad en el que se encuentra la ciudad.

Máxime, han indicado, cuando tanto PP como Ciudadanos han reclamado una auditoría completa sobre el cumplimiento del pliego de condiciones de la contrata de limpieza cuando estaban en la oposición.

Los grupos de la oposición han aprovechado la ocasión, además, para criticar duramente a Manuel Villar, que ayer en declaraciones a la Cadena SER en Alicante tildó de "guarros" a los alicantinos incívicos que sacan la basura fuera de hora o dejan tirados enseres en la calle, a los que responsabilizó, en parte, de la suciedad de la ciudad.

El portavoz socialista, Paco Sanguino, ha indicado que desde su formación reprueban cualquier insulto a nadie. Ha asegurado, además, que las palabras de Villar "no son las formas de tratar a los ciudadanos, hagan lo que hagan". A su juicio, "los insultos le incapacitan para ser concejal del Ayuntamiento de Alicante", ha concluido el edil socialista.

Por su parte el portavoz de Unidas Podemos, Xavi López, ha afirmado que puede haber un problema de incivismo, pero lo relevante "es que la contrata de limpieza no cumple con el trabajo de limpiar la ciudad", sobre todo teniendo en cuenta, además, que PP y Ciudadanos se han cargado las campañas de concienciación para el control de los orines de las mascotas o contra las colillas en las playas".

Por último, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha apuntado que resulta sorprendente que el PP y Ciudadanos no hayan incluido la gestión de UTE Alicante cuando hablan de los problemas de limpieza de la ciudad. "Coincidimos en la necesidad de controlar, multar las actitudes incívicas de los ciudadanos en el tema de la limpieza, pero esa no puede ser la única respuesta del concejal. El equipo de gobierno debe asumir su responsabilidad, no pueden escurrir el bulto y echar, siempre las culpas a los demás", ha concluido.