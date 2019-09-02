Las fiestas del Raval Roig arrancan el miércoles y celebran su 180 aniversario

Las fiestas del Raval Roig cumplen 180 años con cinco días llenos de concursos gastronómicos, juegos para los más pequeños y la tradicional "poalà" para culminar con la procesión de la Virgen del Socorro.
Los festejos son los más antiguos de la ciudad y esta tarde se desarrolla la presentación del Llibret de fiestas y del pregonero, el tenor Mario González Díaz, en un acto al que asiste el alcalde de Alicante, Luis Barcala.
A continuación se reproduce el programa completo de las fietas facilitado por la comisión. Los platos fuertes son el pregón el miércoles a las 21 horas, el jueves a las 19.30 horas el desfile tradicional, el viernes a las 17 horas la "Poalà", el sábado a partir de las 21 horas los desfiles de disfraces y el domingo la procesión a las 19.30 horas
MIERCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
08:00 H. INICIO DE LA PLANTÁ DE PEÑAS Y ADORNO DE CALLES.
11:00H. REPARTO DEL PANQUEMAO A INSTITUCIONES Y COMERCIOS COLABORADORES DE NUESTRAS FIESTAS. ACOMPAÑADO POR LA COLLA DE DOLÇAINA I TABAL "EL COCO".
20:00 H. INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO ARTÍSTICO.
20:05 H. PASACALLE DE LA COMISIÓN DE FIESTAS ACOMPAÑADA POR LAS PEÑAS Y VECINOS DEL RAVAL ROIG JUNTO A LA FAMILIA DE DOLÇAINERS "BORONAT".
21:00 H. PREGÓN DE FIESTAS EN LA PLAZA DE TOPETE A CARGO DE D.MARIO GONZALEZ DIAZ RECONOCIDO TENOR ALICANTINO, NACIDO EN EL RAVAL ROIG PRESENTADO POR SANDRA MORTE PASTOR Y SANDRA BELMONTE MORTE, VECINAS DE NUESTRO BARRIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 2019
A CONTINUACIÓN SE DISPARARÁ UNA TRACA LUMINOSA EN LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO.
EN EL RACÓ DE FESTA INVITACIÓN A OLLETA Y COCAS ALICANTINAS A NUESTROS VECINOS Y COLABORADORES, PRESENTANDO TICKETS INVITACIÓN.
24:00 H. VERBENA MUSICA DISCO EN PLAZA DE TOPETE.
JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
08:00 H. DESPERTÁ CON DOLÇAINA Y TABALET POR LA FAMILIA BORONAT Y DISPARO DE TRACAS.
10:00 H. ALMORZARET POPULAR EN EL RACÓ DE FESTA PATROCINADO POR LA COMISION DE FIESTAS 2019.
11:00 H. RECORRIDO POR EL BARRIO DE LOS NANOS Y GEGANTS ACOMPAÑADOS POR LOS BORONAT.
11:05 H. INICIO CONCURSO DE ADORNO DE CALLES, VISITA DEL JURADO Y FALLO DEL MISMO.
13:00 H. CONCURSO DE ALL Y OLI EN EL RACÓ DE LA FESTA EN LA PLAZA DE TOPETE,LA COMISIÓN APORTARÁ LOS INGREDIENTES.
14:00 H. CONCURSO DE TORTILLAS EN EL RACÓ DE LA FESTA EN LA PLAZA DE TOPETE.
17:00 H. JUEGOS POPULARES POR TODO EL BARRIO.
18:00 H. CUCAÑA DE TIERRA EN CALLE SAN CAYETANO
A CONTINUACIÓN CHOCOLATÁ INFANTIL EN EL RACÓ DE LA FESTA EN LA PLAZA TOPETE.
19:30 H DESFILE TRADICIONAL 180 ANIVERSARIO.
22:00 H. PASACALLES DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE LA TÓMBOLA,ALICANTE.
24:00 H. VERBENA MUSICA DISCO EN LA PLAZA DE TOPETE.
VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
08:00 H. DESPERTÁ CON DOLÇAINA Y TABALET POR LA FAMILIA BORONAT Y DISPARO DE TRACAS.
09:45/10:30 H. REPARTO DE LOS NUMEROS PARA EL CONCURSO DE PAELLAS EN LA CASETA DE LA COMISION DEL RACO POPULAR. SE DARÁ 1 NÚMERO POR CARTILLA Y PERSONA PRESENTANDO LA MISMA. EN ESE MOMENTO SE TENDRÁ QUE INDICAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE VAYA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO. MÁXIMO 12 PARTICIPAPNTES. EN CASO DE HABER MÁS SE RESOLVERÁ MEDIANTE SORTEO.
10:00 H. SARDINADA EN EL RACÓ DE LA FESTA PATROCINADO POR LA COMISION DE FIESTAS 2019.
11:00 H. RECORRIDO POR EL BARRIO DE LOS NANOS Y GEGANTS ACOMPAÑADOS POR LOS BORONAT.
12:30 H. REPARTO DE LOS INGREDIENTES PARA EL CONCURSO DE PAELLAS EN EL RACO POPULAR.
13:00 H. INICIO CONCURSO DE PAELLAS EN EL RACÓ DE FESTA
A SU VEZ INICIO DE CANTERELLAS EN LA PLAZA DE TOPETE
17:00 H. POALÁ EN LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO, ACOTADA DESDE EL NÚMERO 30 AL NÚMERO 52.
20:30 H. PLAY-BACKS EN LA PLAZA DE TOPETE
24:00 H. ACTUACIÓN EN LA PLAZA DE TOPETE DEL GRUPO "ROCKPOMPERO".
SABADO 7 DE SEPTIEMBRE
08:00 H. DESPERTÁ CON DOLÇAINA Y TABALET POR LA FAMILIA BORONAT Y DISPARO DE TRACAS.
09:45/10:30 H. REPARTO DE LOS NUMEROS PARA EL CONCURSO CALDEROS EN LA CASETA DE LA COMISION DEL RACO POPULAR. SE DARÁ 1 NÚMERO POR CARTILLA Y PERSONA PRESENTANDO LA MISMA. EN ESE MOMENTO SE TENDRÁ QUE INDICAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE VAYA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO. MÁXIMO 8 PARTICIPAPNTES. EN CASO DE HABER MÁS SE RESOLVERÁ MEDIANTE SORTEO.
10:00 H. ALMORZARET POPULAR EN EL RACÓ DE LA FIESTA PATROCINADO POR "CARNICERIA VICENTE GINER".
11:00 H. RECORRIDO POR EL BARRIO DE LOS NANOS Y GEGANTS ACOMPAÑADOS POR LOS BORONAT.
12:00 H. CUCAÑA DE MAR EN LA PLAYA DEL POSTIGUET
12:00 H. REPARTO DE LOS INGREDIENTES PARA EL CONCURSO DE CALDEROS EN EL RACO POPULAR.
12:10 H. PASACALLES DEL GRUPO DE PERCUSION BLOCO ABACAXI.
12:30 H. INICIO DEL CONCURSO DE CALDEROS EN EL RACÓ DE LA FESTA
13:00/14:00 H. REPARTO EN LA CASETA DE LA COMISION EN EL RACO POPULAR DE LOS NÚMEROS PARA LA CARRERA DE CINTA CON MOTO.SE ENTREGARÁ UN NÚMERO POR CARTILLA Y PERSONA. FUERA DE ESTE HORARIO NO SE ENTREGARÁN NÚMEROS
17:00 H. JUEGOS POPULARES POR EL BARRIO.
17:30 H. CARRERA DE CINTAS CON MOTO EN LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO DESDE EL Nº 46 AL Nº 52.
19:00 H PASACALLES DE LA BANDA "SINFONICA DE CREVILLENT" POR TODO EL BARRIO.
21:00 H. DESFILE DE DISFRACES INFANTILES Y DE ADULTOS POR LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO ACOMPAÑADO POR LA BANDA DE MÚSICA "SINFÓNICA DE CREVILLENT". POSTERIORMENTE CONCURSO DE DISFRACES Y ENTREGA DE TODOS LOS PREMIOS Y TROFEOS DE LA FIESTA EN LA PLAZA DE TOPETE.
24:00 H. GRAN ACTUACIÓN EN LA PLAZA DE TOPETE DE LA BIG BAND "SONES LIVE MUSIC".
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
08:00 H. DESPERTÁ CON DOLÇAINA Y TABALET POR LA FAMILIA BORONAT Y DISPARO DE TRACAS.
10:00 H. ALMORZARET POPULAR EN EL RACÓ DE LA FIESTA PATROCINADO POR BAR "LA ESCALERETA" Y "SCD MARINA".
11:15 H. PASACALLES CON OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL SOCORRO Y VIRGEN DEL LLUCH DESDE LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO ESQUINA DOÑA VIOLANTE, CALLE SAN CAYETANO Y CALLE MADRID, HASTA LA ERMITA.
12:00 H. SOLEMNE MISA EN HONOR A LA VIRGEN DEL SOCORRO Y VIRGEN DEL LLUCH.
12:00 H. RECORRIDO POR EL BARRIO DE LOS NANOS Y GEGANTS ACOMPAÑADOS POR LOS BORONAT.
12:30 H PASACALLES DEL GRUPO DE GAITAS "LOS CASTROS" DEL CENTRO GALLEGO SITUADO DESDE HACE 30 AÑOS EN EL RAVAL ROIG.
13:00 H. FIESTA DE LA ESPUMA EN LA PLAZA DE TOPETE.
17:00 H. JUEGOS POPULARES INCLUYENDO EL JUEGO DE LAS 8 OLLAS.
19:30 H. SOLEMNE PROCESIÓN DE NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DEL SOCORRO, ACOMPAÑADA POR LA VIRGEN DEL LLUCH, COMO ES TRADICIÓN EN NUESTRA HISTORIA RELIGIOSA. LA MUSICA CORRERÁ A CARGO DE LA FAMILIA BORONAT, LA COLLA DE DOLÇAINA I TABAL"EL COCÓ" Y LA BANDA DE MUSICA"SINFÓNICA DE CREVILLENT". ESTE AÑO CON MOTIVO DE NUESTRO 180 ANIVERSARIO Y DE MANERA EXCEPCIONAL, SE REALIZARÁ UN ENCUENTRO DE LA VIRGEN DEL SOCORRO Y LA VIRGEN DEL LLUCH EN LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO ESQUINA CALLE SAN CAYETANO.
22:30 H. PASACALLES DE LOS MARINEROS DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO Y DE LA COMISION DE FIESTAS 2019 ACOMPAÑADOS POR LA BANDA DE MUSICA "SINFÓNICA DE CREVILLENT" COMO FIN DE FIESTA.
Aquí tienes a tu disposición todos los días festivos en Alicante, así como el calendario escolar 2019/2020.
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