Servicios
02 de septiembre de 2019
02.09.2019
Suscríbete

Servicios de utilidad

Alicante
29 / 22º
Elche
29 / 22º
Benidorm
27 / 23º
EN DIRECTO
Última hora del cierre del mercado de fichajes

Las fiestas del Raval Roig arrancan el miércoles y celebran su 180 aniversario

Esta tarde presentan el Llibret y al pregonero, el tenor Mario González

02.09.2019 | 18:00
Las fiestas del Raval Roig arrancan el miércoles y celebran su 180 aniversario
Las fiestas del Raval Roig arrancan el miércoles y celebran su 180 aniversario

Las fiestas del Raval Roig cumplen 180 años con cinco días llenos de concursos gastronómicos, juegos para los más pequeños y la tradicional "poalà" para culminar con la procesión de la Virgen del Socorro.

Los festejos son los más antiguos de la ciudad y esta tarde se desarrolla la presentación del Llibret de fiestas y del pregonero, el tenor Mario González Díaz, en un acto al que asiste el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

A continuación se reproduce el programa completo de las fietas facilitado por la comisión. Los platos fuertes son el pregón el miércoles a las 21 horas, el jueves a las 19.30 horas el desfile tradicional, el viernes a las 17 horas la "Poalà", el sábado a partir de las 21 horas los desfiles de disfraces y el domingo la procesión a las 19.30 horas


MIERCOLES 4 DE SEPTIEMBRE

08:00 H. INICIO DE LA PLANTÁ DE PEÑAS Y ADORNO DE CALLES.

11:00H. REPARTO DEL PANQUEMAO A INSTITUCIONES Y COMERCIOS COLABORADORES DE NUESTRAS FIESTAS. ACOMPAÑADO POR LA COLLA DE DOLÇAINA I TABAL "EL COCO".

20:00 H. INAUGURACIÓN DEL ALUMBRADO ARTÍSTICO.

20:05 H. PASACALLE DE LA COMISIÓN DE FIESTAS ACOMPAÑADA POR LAS PEÑAS Y VECINOS DEL RAVAL ROIG JUNTO A LA FAMILIA DE DOLÇAINERS "BORONAT".

21:00 H. PREGÓN DE FIESTAS EN LA PLAZA DE TOPETE A CARGO DE D.MARIO GONZALEZ DIAZ RECONOCIDO TENOR ALICANTINO, NACIDO EN EL RAVAL ROIG PRESENTADO POR SANDRA MORTE PASTOR Y SANDRA BELMONTE MORTE, VECINAS DE NUESTRO BARRIO Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE FIESTAS 2019

A CONTINUACIÓN SE DISPARARÁ UNA TRACA LUMINOSA EN LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO.
EN EL RACÓ DE FESTA INVITACIÓN A OLLETA Y COCAS ALICANTINAS A NUESTROS VECINOS Y COLABORADORES, PRESENTANDO TICKETS INVITACIÓN.

24:00 H. VERBENA MUSICA DISCO EN PLAZA DE TOPETE.


JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

08:00 H. DESPERTÁ CON DOLÇAINA Y TABALET POR LA FAMILIA BORONAT Y DISPARO DE TRACAS.

10:00 H. ALMORZARET POPULAR EN EL RACÓ DE FESTA PATROCINADO POR LA COMISION DE FIESTAS 2019.

11:00 H. RECORRIDO POR EL BARRIO DE LOS NANOS Y GEGANTS ACOMPAÑADOS POR LOS BORONAT.

11:05 H. INICIO CONCURSO DE ADORNO DE CALLES, VISITA DEL JURADO Y FALLO DEL MISMO.

13:00 H. CONCURSO DE ALL Y OLI EN EL RACÓ DE LA FESTA EN LA PLAZA DE TOPETE,LA COMISIÓN APORTARÁ LOS INGREDIENTES.

14:00 H. CONCURSO DE TORTILLAS EN EL RACÓ DE LA FESTA EN LA PLAZA DE TOPETE.

17:00 H. JUEGOS POPULARES POR TODO EL BARRIO.

18:00 H. CUCAÑA DE TIERRA EN CALLE SAN CAYETANO
A CONTINUACIÓN CHOCOLATÁ INFANTIL EN EL RACÓ DE LA FESTA EN LA PLAZA TOPETE.

19:30 H DESFILE TRADICIONAL 180 ANIVERSARIO.

22:00 H. PASACALLES DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE LA TÓMBOLA,ALICANTE.

24:00 H. VERBENA MUSICA DISCO EN LA PLAZA DE TOPETE.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

08:00 H. DESPERTÁ CON DOLÇAINA Y TABALET POR LA FAMILIA BORONAT Y DISPARO DE TRACAS.

09:45/10:30 H. REPARTO DE LOS NUMEROS PARA EL CONCURSO DE PAELLAS EN LA CASETA DE LA COMISION DEL RACO POPULAR. SE DARÁ 1 NÚMERO POR CARTILLA Y PERSONA PRESENTANDO LA MISMA. EN ESE MOMENTO SE TENDRÁ QUE INDICAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE VAYA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO. MÁXIMO 12 PARTICIPAPNTES. EN CASO DE HABER MÁS SE RESOLVERÁ MEDIANTE SORTEO.

10:00 H. SARDINADA EN EL RACÓ DE LA FESTA PATROCINADO POR LA COMISION DE FIESTAS 2019.

11:00 H. RECORRIDO POR EL BARRIO DE LOS NANOS Y GEGANTS ACOMPAÑADOS POR LOS BORONAT.

12:30 H. REPARTO DE LOS INGREDIENTES PARA EL CONCURSO DE PAELLAS EN EL RACO POPULAR.

13:00 H. INICIO CONCURSO DE PAELLAS EN EL RACÓ DE FESTA
A SU VEZ INICIO DE CANTERELLAS EN LA PLAZA DE TOPETE

17:00 H. POALÁ EN LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO, ACOTADA DESDE EL NÚMERO 30 AL NÚMERO 52.

20:30 H. PLAY-BACKS EN LA PLAZA DE TOPETE

24:00 H. ACTUACIÓN EN LA PLAZA DE TOPETE DEL GRUPO "ROCKPOMPERO".


SABADO 7 DE SEPTIEMBRE

08:00 H. DESPERTÁ CON DOLÇAINA Y TABALET POR LA FAMILIA BORONAT Y DISPARO DE TRACAS.

09:45/10:30 H. REPARTO DE LOS NUMEROS PARA EL CONCURSO CALDEROS EN LA CASETA DE LA COMISION DEL RACO POPULAR. SE DARÁ 1 NÚMERO POR CARTILLA Y PERSONA PRESENTANDO LA MISMA. EN ESE MOMENTO SE TENDRÁ QUE INDICAR EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE VAYA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO. MÁXIMO 8 PARTICIPAPNTES. EN CASO DE HABER MÁS SE RESOLVERÁ MEDIANTE SORTEO.

10:00 H. ALMORZARET POPULAR EN EL RACÓ DE LA FIESTA PATROCINADO POR "CARNICERIA VICENTE GINER".

11:00 H. RECORRIDO POR EL BARRIO DE LOS NANOS Y GEGANTS ACOMPAÑADOS POR LOS BORONAT.

12:00 H. CUCAÑA DE MAR EN LA PLAYA DEL POSTIGUET
12:00 H. REPARTO DE LOS INGREDIENTES PARA EL CONCURSO DE CALDEROS EN EL RACO POPULAR.

12:10 H. PASACALLES DEL GRUPO DE PERCUSION BLOCO ABACAXI.

12:30 H. INICIO DEL CONCURSO DE CALDEROS EN EL RACÓ DE LA FESTA

13:00/14:00 H. REPARTO EN LA CASETA DE LA COMISION EN EL RACO POPULAR DE LOS NÚMEROS PARA LA CARRERA DE CINTA CON MOTO.SE ENTREGARÁ UN NÚMERO POR CARTILLA Y PERSONA. FUERA DE ESTE HORARIO NO SE ENTREGARÁN NÚMEROS

17:00 H. JUEGOS POPULARES POR EL BARRIO.

17:30 H. CARRERA DE CINTAS CON MOTO EN LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO DESDE EL Nº 46 AL Nº 52.

19:00 H PASACALLES DE LA BANDA "SINFONICA DE CREVILLENT" POR TODO EL BARRIO.

21:00 H. DESFILE DE DISFRACES INFANTILES Y DE ADULTOS POR LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO ACOMPAÑADO POR LA BANDA DE MÚSICA "SINFÓNICA DE CREVILLENT". POSTERIORMENTE CONCURSO DE DISFRACES Y ENTREGA DE TODOS LOS PREMIOS Y TROFEOS DE LA FIESTA EN LA PLAZA DE TOPETE.

24:00 H. GRAN ACTUACIÓN EN LA PLAZA DE TOPETE DE LA BIG BAND "SONES LIVE MUSIC".


DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

08:00 H. DESPERTÁ CON DOLÇAINA Y TABALET POR LA FAMILIA BORONAT Y DISPARO DE TRACAS.

10:00 H. ALMORZARET POPULAR EN EL RACÓ DE LA FIESTA PATROCINADO POR BAR "LA ESCALERETA" Y "SCD MARINA".

11:15 H. PASACALLES CON OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL SOCORRO Y VIRGEN DEL LLUCH DESDE LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO ESQUINA DOÑA VIOLANTE, CALLE SAN CAYETANO Y CALLE MADRID, HASTA LA ERMITA.

12:00 H. SOLEMNE MISA EN HONOR A LA VIRGEN DEL SOCORRO Y VIRGEN DEL LLUCH.

12:00 H. RECORRIDO POR EL BARRIO DE LOS NANOS Y GEGANTS ACOMPAÑADOS POR LOS BORONAT.
12:30 H PASACALLES DEL GRUPO DE GAITAS "LOS CASTROS" DEL CENTRO GALLEGO SITUADO DESDE HACE 30 AÑOS EN EL RAVAL ROIG.
13:00 H. FIESTA DE LA ESPUMA EN LA PLAZA DE TOPETE.

17:00 H. JUEGOS POPULARES INCLUYENDO EL JUEGO DE LAS 8 OLLAS.

19:30 H. SOLEMNE PROCESIÓN DE NUESTRA PATRONA LA VIRGEN DEL SOCORRO, ACOMPAÑADA POR LA VIRGEN DEL LLUCH, COMO ES TRADICIÓN EN NUESTRA HISTORIA RELIGIOSA. LA MUSICA CORRERÁ A CARGO DE LA FAMILIA BORONAT, LA COLLA DE DOLÇAINA I TABAL"EL COCÓ" Y LA BANDA DE MUSICA"SINFÓNICA DE CREVILLENT". ESTE AÑO CON MOTIVO DE NUESTRO 180 ANIVERSARIO Y DE MANERA EXCEPCIONAL, SE REALIZARÁ UN ENCUENTRO DE LA VIRGEN DEL SOCORRO Y LA VIRGEN DEL LLUCH EN LA CALLE VIRGEN DEL SOCORRO ESQUINA CALLE SAN CAYETANO.


22:30 H. PASACALLES DE LOS MARINEROS DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL SOCORRO Y DE LA COMISION DE FIESTAS 2019 ACOMPAÑADOS POR LA BANDA DE MUSICA "SINFÓNICA DE CREVILLENT" COMO FIN DE FIESTA.
Compartir en Twitter
Compartir en Facebook

Más información

Farmacias de guardia

Farmacias de guardia en La Provincia de Alicante

Consulta las farmacias de guardia disponibles en Alacantí.

Calendario laboral y escolar 2018/2019

Calendario laboral 2018 en la Comunidad Valenciana

Calendario Laboral 2019 de Alicante

Aquí tienes a tu disposición todos los días festivos en Alicante, así como el calendario escolar 2019/2020.


Lo último Lo más leído
noticias de InformaciónMapa web
Alicante
Clasificados
Especiales
informacion.es
Publicidad
Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media
Otras webs del Grupo Prensa Ibérica Media
© Editorial Prensa Alicantina, S.A. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies