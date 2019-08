El PSOE denuncia que los policías locales interinos perderán cuatro puntos en la próxima convocatoria de concurso-oposición

El grupo municipal socialista ha denunciado que los policías locales interinos pueden perder hasta cuatro puntos en el proceso de concurso-oposición que tiene previsto realizar el Ayuntamiento de Alicante. Según señalan desde el PSOE, en el Cosistorio aún no han solicitado el proceso de consolidación que desarrolla por decreto la Generalitat Valenciana y que contempla ventajas para los agentes que concurran a estas pruebas por servicios prestados, cursos de formación o dominio de idiomas.

De esta forma, la formación socialista ha recordado que este decreto tiene como finalidad beneficiar a todos los policías interinos que lleven más de un año en los diferentes ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Francesc Sanguino, se cuestiona "por qué solo se han solicitado estas ventajas para siete de los 70 agentes interinos con los que cuenta el consistorio en la actualidad", al tiempo que ha instado al Partido Popular y a Ciudadanos a "que reclamen al Consell, antes de finalizar este año, que todos los policías interinos puedan acogerse a las ventajas que le facilita el decreto del Gobierno valenciano".

Asimismo, el líder socialista señala al Partido Popular como principal responsable. "No han hecho nada en el año y medio que están en el gobierno, y no tiene visos de que esa situación vaya a cambiar, no saben por donde tirar y es evidente que les queda grande estar al frente del Ayuntamiento", ha explicado Sanguino, quien finalmente ha destacado que "se apropian de proyectos que no son suyos y se han dedicado a hacer puro electoralismo".

Por otro lado, cabe recordar que el Tribunal Supremo en su resolución del pasado 14 de junio de 2019 sentenció que los policías locales no pueden ser interinos. Así, la ley de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, dispone que los ayuntamientos deberán efectuar las convocatorias destinadas a incorporar los interinos en la carrera profesional de la Policía Local hasta el 31 de diciembre 2019.