Un bulo advierte de que varias playas no son aptas para el baño en Alicante y San Juan

La fuerte tormenta y las intensas precipitaciones que en la madrugada del miércoles descargaron sobre buena parte de la ciudad de Alicante y su área metropolitana, dejando cantidades de más de 200 litros por metro cuadrado en algunos puntos, han dado pie a un rumor que el departamento de Climatología de la Universidad de Alicante ha desmentido ya ante la velocidad con la que se propagaba y las dimensiones que podía adquirir. De hecho, las playas están abiertas al baño, incluida la del Postiguet, que ayer cerró mientras se analiza la calidad del agua.



La cantidad de lluvia caída en las últimas horas en Alicante, San Juan y el Campello ha sido tan grande que ha provocado pequeñas inundaciones y la formación de rieras que han vertido el agua de lluvia al mar. Así, esas precipitaciones han acabado en el Mediterráneo tras recorrer las calles de la ciudad y de diversos municipios, arrastrando en muchas ocasiones todo lo que encontraban a su paso.





En las últimas horas la bahía de Alicante se ha teñido de color marrón como consecuencia de la mala situación marítima (se remueve el fondo) y por los aportes de las ramblas tras las lluvias intensas. Fotos de Juan Pablo Cerro desde Agua Amarga. pic.twitter.com/nsHaFYjcEX — Climatología UA (@climatologia_ua) August 21, 2019

Cuidado con este bulo que está circulando desde ayer en redes sociales y whatsapp. Ni @AEMET_Esp ni nosotros hemos dicho esto, porque básicamente no nos corresponde decidir si en una playa se puede bañar o no. #stopbulo pic.twitter.com/tjDznAgJyV — Climatología UA (@climatologia_ua) August 22, 2019

Eso, que es lo que sucede habitualmente cada vez que llueve con intensidad, es precisamente lo que ha dado pie al rumor quea través de las redes sociales, un bulo que la Universidad de Alicante ha desmentido, al tiempo que ha negado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también haya dicho algo al respecto.En concreto, la publicación que ha generado la alarma entre la población asegura que "la calidad del agua NO ES APTA (sic) para el baño" debido a que "hay altos niveles de contaminación e incluso se han encontrado ratas flotando en el mar". A continuación, deja entrever que a esta conclusión se ha llegado junto al departamento de Climatología de la Universidad de Alicante y la Aemet. Por último, recomienda que la gente "no se bañe si no quiere coger infecciones" y da un plazo de 72 horas para que esta contaminación del mar se disipe.Sin embargo, según se ha apresurado a desmentir el departamento de Climatología de la universidad alicantina, esta advertencia es un " bulo" que circula en redes sociales y a través de WhatsApp. Ni ellos ni la Aemet se han pronunciado sobre la calidad de las aguas del litoral alicantino porque, entre otras cosas, no es a ellos a los que "corresponde decidir si en una playa se puede bañar o no".