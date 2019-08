Barcala afirma que se ha actuado con "diligencia" en el caso del funcionario que vendía certificados del padrón

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha explicado esta mañana que el Ayuntamiento detectó una serie de irregularidades relativas a la actuación del funcionario del área de Estadística detenido por vender certificados para empadronar inmigrantes, y que ante la naturaleza de los hechos se puso en conocimiento de la Policía Nacional.

El edil, tras recalcar que el asunto está sujeto al secreto de sumario, no quiso aportar más datos ni en cuanto al tiempo que duran las irregularidades ni sobre cuántos expedientes están afectados. "Está 'sub judice' y esto implica que no se puede dar más información. Solo que efectivamente en el Ayuntamiento detectamos una serie de irregularidades, y como es nuestra obligación lo pusimos en conocimiento de la Policía Nacional, se abrieron las diligencias judiciales correspondientes y se está realizando esa investigación".



"Aquí lo que es importante es que han funcionado los sistemas de detección y que se ha actuado con la diligencia y la responsabilidad debida en estos casos", ha recalcado.

En cuanto al funcionario, ha dicho que el Ayuntamiento tomará "las decisiones que haya que tomar, tanto a nivel interno como a todos los niveles", una vez que concluya la investigación.

"No se va a hacer más valoración por responsabilidad. La investigación está sin cerrar y el secreto de sumario decretado. No vamos a hacer comentarios para no entorpecer la investigación hasta que el juzgado concluya y levante el secreto de sumario", ha afirmado Barcala.