La ordenanza de patinetes eléctricos exigirá un seguro de responsabilidad civil a los usuarios

El Ayuntamiento de Alicante ultima la nueva reglamentación que regulará el uso de los patinetes eléctricos y de otros vehículos de movilidad personal por la vía pública, que incluirá la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil, el uso de casco, prohibición de circular por las aceras y el uso de los carriles bici. La ordenanza, que se presentará a lo largo de septiembre tras superar la fase de alegaciones, endurece el texto inicial del pasado mes de enero, que no incluía la obligatoriedad de disponer de un seguro.

En el borrador se decía textualmente «si el uso del vehículo es personal, el seguro no es obligatorio, pero sí recomendable». Tras el periodo de alegaciones, el Ayuntamiento ha decidido exigir un seguro de responsabilidad civil como condición obligatoria para circular por la ciudad con este tipo de vehículos tan de moda.

Con esta normativa, el Ayuntamiento pretende dar respuesta a la inquietud de los peatones por las altas velocidades que alcanzan los patinetes por las aceras, y de los propios usuarios de estos vehículos de movilidad personal, que no saben a qué atenerse. En torno a 10.000 patinetes se desplazan cada día por Alicante.

Al no haber normativa ni de la Dirección General de Tráfico ni municipal, la Policía Local está parando a los patinetes por zonas turísticas y muy transitadas para informar a quienes los montan de que, en este momento, los patinetes hasta 250 watios de potencia y que podrían alcanzar los 20 kilómetros por hora, que son la mayoría de los que hay por la ciudad, deben circular por las aceras pero a velocidad del peatón, es decir, sin exceder los 5 kilómetros por hora.

Por lo general, este límite no se cumple, y ha habido incidentes entre peatones y patinetes pero también entre vehículos de movilidad personal y coches. En 2018 la Policía Local interpuso seis multas por conducción peligrosa a usuarios de patinetes, que, por la falta de reglamentación, es como si fueran juguetes cuando se mueven con un motor. «Pensábamos que la Dirección General de Tráfico iba a sacar una normativa, cuestión que por el momento no se ha producido, por lo que vamos a seguir con nuestro reglamento, aunque tengamos que someterlo o adaptarlo a la regulación que saque en su momento la DGT», dijo ayer el edil de Tráfico José Ramón González. «Todos los municipios estamos en lo mismo, en pedir un seguro de responsabilidad civil, el uso del casco, que no vayan por las aceras, que usen los carriles bici...la reglamentación estará en la línea de lo que la mayoría de los ayuntamientos están poniendo en marcha».

También se deberán resolver las velocidades máximas de circulación en cada uno de los itinerarios autorizados, aunque en el texto inicial de la ordenanza que el concejal prevé presentar en septiembre se asimilan los patinetes a las bicicletas y se les obliga a circular por las aceras bici (carriles bici pintados en las aceras) a 10 kilómetros por hora, y por las calzada-bici (carriles pintados en rojo en la calzada) y carriles bici segregados a 30 kilómetros hora. En cambio, se les prohíbe circular por las aceras, la Explanada y los paseos marítimos. Y en parques públicos, bulevares a un máximo de 5 kilómetros por hora. «Los patinetes deben asimilarse con las bicicletas, pero ha de publicar la regulación la Dirección General de Tráfico». Una vez que se avance con los patinetes, se abordarán las bicicletas eléctricas, tal y como avanzó ayer González, que ocupa la vicepresidencia de la Red de Ciudades por la Bicicleta, donde se ha tratado este asunto.

Coches eléctricos



Por otra parte, el edil avanzó las conversaciones que el Ayuntamiento mantiene con diversas empresas para incorporar dos puntos de recarga rápida de coches eléctricos. Una de estas zonas, donde podrán recargar varios vehículos a la vez, estará en el polígono industrial de Rabasa y otro en la zona del Campo de Golf en Playa San Juan, y posibilitarán hacer la recarga en 15 ó 20 minutos.

Alicante cuenta con un punto de recarga en Alfonso el Sabio, que tarda dos horas y media, por lo que no tiene mucho uso, dijo el edil. La mayor parte de este servicio se encuentra en parkings y en garajes particulares en la actualidad.