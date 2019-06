«En cuanto veo el acabado de una hoguera ya sé si quedará bien»

Juan Benedicto tiene una empresa de carrozas y espectáculos junto a su hermano y también es transportista. Está acostumbrado a moverse en el mundillo festero porque son sus carrozas las que aparecen en multitud de desfiles tanto en Alicante como en fiestas del resto de España. Es alicantino y le encantan las Hogueras, por eso ayuda a artistas y comisiones cuando le solicitan un transporte estos días de plantà.

P ¿Qué es lo más complicado de este tipo de transporte?

R Llevo un camión de 18 toneladas y un remolque de 16 así que lo más complicado son los accesos a los lugares donde se plantan los monumentos. Hay que sortear a personas y al resto del tráfico para entrar y salir. Menos mal que la Policía Local suele ayudar. Aún así hay que ir con mucho cuidado porque estás circulando por ciudad. A veces incluso se recubren algunos bordillos para que no se estropeen las ruedas del camión.

P ¿Le gusta más llevar piezas de hogueras que otros portes?

R Si que me gusta, la verdad es que me hace especial ilusión este tipo de transporte. Llevo unos diez años transportando piezas de hogueras porque una vez que estás en el mundillo ya nos conocemos todos y te buscan. Este año le he trabajado a Hernán Cortés porque conozco al artista, también a Pedro Abad, pero he trabajado con muchas. Al final nos ayudamos entre todos. Transporto y luego les ayudo a plantar.

P Con su experiencia, ¿es capaz de anticipar la calidad de la hoguera viendo las piezas al cargarlas?

R Pues la verdad es que sí. En cuanto veo los acabados y te cuentan cómo está planteada la hoguera ya sabes si va a quedar bien o no. Se nota cuando los artistas han tenido tiempo suficiente para hacer su trabajo y cuando lo han acabado apresuradamente. Cuando ocurre lo primero lo normal es que luego plantada quede perfecta.

P ¿Se paga bien este tipo de transporte?

R Bueno, algo normal. No hay que abusar y pedir un precio alto porque los artistas ya soportan muchos gastos entre personal, materiales y demás, aparte de las horas de trabajo que conlleva diseñar, construir y plantar una hoguera. Eso sí, yo ahora sólo trabajo con gente que sé que cumple.