Los cotizados balcones de Luceros: de 3.500 a 6.000 euros la semana

Disfrutar de la mascletà sin agobios ni calor y en plena plaza de los Luceros se paga. Propietarios de viviendas y despachos profesionales aprovechan estos días su privilegiada ubicación y, o bien alquilan directamente sus pisos o una empresa se encarga de gestionarlos. Los alquileres en estas fechas oscilan entre los 3.500 y los 6.000 euros la semana, según las fuentes consultadas por este periódico. Puede que se encuentren más baratos y también más caros.

Pero no suele ser una sola persona la que alquile por estos precios para darse un capricho. Lo más habitual es que el alquiler lo asuma una empresa y añada un catering para agasajar a los buenos clientes a los que va invitando a lo largo de la semana. También está de moda que una empresa de eventos se quede el piso estos días de Fiesta y lo oferte a particulares y empresas. Existe oferta para todas las necesidades y todos los gustos.

Un ejemplo. Una empresa que se dedica a eventos y protocolo ha diseñado junto con un cocinero un menú de platos típicos alicantinos con picoteo, montaditos y bebidas variadas por 55 euros por persona. «Queríamos hacer algo distinto, que no se cerrara el sitio sólo para una empresa sino que puedan convivir distintos grupos y quien quiera venir por libre», explica Elisa Llorens. «Son dos pisos unidos con cristaleras que dan a la plaza y tiene capacidad para 70 personas. El montaje es vip, con azafatas, coctelería y camareros, todo muy cuidado para que quienes vengan disfruten de la mascletà», añade. En este caso la «fiesta» arranca hoy y, según asegura, lo tienen todo reservado para los «días grandes». «Los precios son asequibles porque para grupos de diez personas hablamos de 500 euros, es decir, 50 por persona, y si son 20 les sale por 40 euros cada entrada», precisa.

El perfil de la clientela es variado, desde empresas que invitan a clientes hasta grupos de amigos. Pueden estar en el piso desde las 12.30 horas hasta las 16.30 horas.

Muy cerca de este piso, un particular ha alquilado su propiedad por 3.500 euros durante toda la semana a una empresa para que invite a empleados y clientes incluyendo también un catering.

Ambos son pisos altos con cristaleras desde donde se puede ver y escuchar la potencia de los terremotos de los pirotécnicos.

También se encuentra la versión de un despacho de abogados que a partir de hoy cierra sus puertas a nivel profesional y rentabiliza estos días libres cediendo su espacio a una empresa para que organice una mascletà a medida.

Está en una entreplanta y haciendo esquina con lo cual la sensación es de estar completamente rodeado por la mascletà como pudo comprobar ayer este periódico. El abogado acaba de reformar el despacho para instalarse hace dos semanas y destaca que «las ventanas están reforzadas» ante las preguntas por la seguridad al encontrarse literalmente encima de los petardos que componen la mascletà. «A la hora de la reforma siendo aquí había que pensar en la mascletà, así que los tabiques son de pladur para evitar grietas y las ventanas las ha realizado un artesano para evitar que se dañen por la potencia de la pirotecnia», explica.

A partir de hoy una empresa se hace cargo del despacho y lo alquila por estancias. La mayor, de unos 45 metros cuadrados y que da a Luceros y a general Marvá se alquila por unos 1.500 euros para treinta personas, con lo cual la experiencia saldría por 50 euros por persona. También ofertan dos despachos más pequeños que se asoman a la plaza y cuestan 750 euros. En ambos casos se incluye IVA y seguro. El catering en este caso es opcional y correría a cargo de los asistentes.

«Es verdad que hay balcones por 40 euros por persona, pero su ubicación no es tan exclusiva y no se vive tan de cerca la mascletà. La experiencia es impresionante», señalan desde la empresa que se encarga del alquiler. «Está pensado para empresas que quieran tener un detalle con sus clientes y pueden contratar un catering o traer comida y bebida pero de forma controlada y tranquila, no se trata de montar una fiesta nocturna», matiza.