Barcala, reelegido alcalde de Alicante con el único apoyo de Ciudadanos

El pleno de Alicante ha elegido al popular Luis Barcala como alcalde de Alicante con los votos del PP (nueve) y Cs (cinco), quedándose a uno de los mayoría absoluta. El popular seguirá al frente de la Alcaldía al encabezar la lista más votada en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. Los grupos municipales del PSOE (Francesc Sanguino), de Podemos (Xavier López), de Compromís (Natxo Bellido) y de Vox (Mario Ortolá) han votado a su respectivo candidato. Emocionado, Barcala ha jurado el cargo y ha posado con la vara de mando minutos antes del mediodía, que no ha compartido con la líder de su futuro socio de gobierno, Mari Carmen Sánchez (de Ciudadanos), marcando distancia con la simbólica imagen ofrecida por el tripartito de izquierdas hace ahora cuatro años.

La sesión ha arrancado con unos 20 minutos de retraso en el Salón Azul del Ayuntamiento, con la llegada de los concejales electos que han ocupado sus sitios en el escenario. A continuación se ha configurado la mesa de edad, con el socialista Miguel Millana y Mario Ortolá, de Vox. Tras la promesa y juramento (los ultras de Vox, "por España") de los cargos por parte de los 29 concejales de la nueva corporación municipal, se ha procedido a la intervención de los candidatos.

El alcalde en funciones y candidato a la reelección, Luis Barcala, ha recordado que hace un año tomó la vara de mando "tras el fracaso del tripartito de izquierdas, que demostró no estar a la altura de la oportunidad". Según Barcala, el PSOE, Compromis y Guanyar "dieron un recital de egoísmo político, que desembocó en una paralización de la ciudad". El popular ha subrayado que "los alicantinos han hablado claro en las pasadas elecciones, con el PP como la lista más votada". Con esos resultados, Barcala ha señalado que se presenta a la votación "con toda la legitimidad a ocupar la silla de alcalde de la ciudad de Alicante". El popular ha cargado contra los discursos de sus antecesores frente al micrófono en la sesión de investidura de hoy, en alusión directa a las formaciones de la izquierda por sus críticas a los gobiernos del PP en Alicante: "Han sido discurso rancios, iguales que hace cuatro, ocho y doce años. El resultado de las urnas avala nuestra gestión. Es necesario continuar con la tarea del pasado año. Los alicantinos no quieren volver a revivir tiempos pasados", ha proseguido Barcala en su discurso previo a la votación, en el que ha añadido que "toca gestionar desde la generosidad y el acuerdo". Según Barcala, un gobierno encabezado por él "es la mejor garantía de que se van a poner los recursos al servicio de los ciudadanos". El popular, para terminar, ha prometido "trabajo, trabajo y trabajo".

La portavoz y futura vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen de España, ha asegurado previamente que su partido ha llegado para "servir" a los alicantinos, a la vez que ha tendido la mano al resto de formaciones para dialogar y negociar. "No seremos una comparsa muda, ejerceremos labor de fiscalización. Más allá de los intereses personales, Alicante está por encima de todo", ha señalado Sánchez, que ha apostado por un "Alicante que tenga voz propia para acelerar asuntos como el Parque Central, la conexión de Alicante y el aeropuerto, un nuevo Plan General (PGOU)". Según la portavoz de Cs, la ciudad no puede "permitirse el dudoso lujo de ser una de las más sucias de España, ya que la limpieza debe ser la carta de presentación". La líder de Cs también ha hablado de los barrios degradados que "necesitan de políticas urgentes", de "eliminar gastos superfluos" y de "gestionar con transparencia con una administración ágil". La futura vicealcaldesa de Alicante se ha mostrado a favor de una ciudad "libre de prejuicios xenófobos, libre de violencia de género, abierta a todas tipo de familias, un Alicante como paradigma de libertad".

Por su parte, el candidato del PSOE, Francesc Sanguino, ha centrado su discurso en Ciudadanos, a quien hoy ha tendido la mano a un acuerdo con Compromís y Podemos para lograr la mayoría absoluta del pleno. Lo ha hecho pese al pacto firmado ayer entre PP y Cs. "Ofrezco un acuerdo colectivo porque cuando Ciudadanos habla de regenerar la política no miente, y solo lo puede hacer si se aleja de quienes la han pervertido sistemáticamente. Tampoco miente cuando dice ser de centro, y para eso hay que alejarse de la extrema derecha", ha señalado Sanguino, quien ha aludido constantemente al PP como el rival a apartar del gobierno del Ayuntamiento.

El portavoz de Podemos, Xavier López, ha subrayado que Alicante se enfrenta a un mandato "decisivo", ya que no hay Plan de Ajuste, porque se debe redactar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y por la renovación de las grandes contratas, en alusión al transporte urbano y la limpieza. López se ha mostrado crítico con el PP, "el partido más corrupto de Europa". Por ello, ha reivindicado el pacto que ofreció tras las recientes elecciones municipales para que el PSOE liderase el pleno de investidura de hoy en Alicante. Eso sí, ha admitido que los electores pusieron a su formación en la oposición. "El PSOE ha renunciado a gobernar esta ciudad y Ciudadanos se ha tirado a los brazos de la derecha", ha proseguido el portavoz de Podemos, quien ha recordado a las asesinadas por violencia machista y ha censurado a los ultras de Vox por no manifestarse junto al resto de grupos tras la pancarta en las Cortes.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha recordado el "transuguismo" que permitió a Barcala llegar a la Alcaldía hace ahora un año, en referencia a la ya exconcejala Nerea Belmonte (ex de Guanyar y Podemos). "Tenemos claro dónde nos ha situado la ciudadanía tras las elecciones, por eso no hemos entrado en cambio de cromos. Haremos una oposición firme porque no nos fiamos de una derecha incapaz de liderar Alicante. No nos fiamos del alcalde, que seguro que no tiene empacho de pactar con la extrema derecha" ha añadido Bellido, quien se ha mostrado crítico con el próximo equipo de gobierno, formado por el PP y Cs: "No confiamos en la derecha, porque nunca se ha fijado en el interés de la ciudadanía. Vamos a ser fieles a nuestros valores". Según Bellido, Compromís se opondrá a "cualquier retroceso en los derechos conseguidos". El exportavoz del tripartito de izquierdas ha tenido palabras de agradecimiento para Manuel Alcaraz, en su último acto como conseller.

Por último, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha asegurado que arranca un mandato en el que los únicos protagonistas deben ser los alicantinos, "que merecen una ciudad mas segura, más limpia, una administración más eficaz y eficiente, donde se pague menos impuestos, además de que el Ayuntamiento no sea una agencia de colocación, con una distribución justa de subvenciones". Hoy, según el ultra de Vox, se inicia una campaña que debe estar marcada por el consenso y el diálogo. Ortolá también ha hablado de nacionalismos y de la, a su juicio, discriminación por sexo. La oposición tenemos una ardua tarea de fiscalización para evitar atropellos de los intereses de los alicantinos. Para terminar le ha hecho dos advertencias a Barcala: "No merece la pena renunciar a los valores y que los intereses de los partidos no pueden estar por encima de los intereses de los alicantinos".