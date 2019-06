Alicante registra el primer caso en España de infección de chikungunya por picadura de mosquito tigre

Sanidad busca el posible foco infeccioso.

«Se sabe que la picadura se ha producido en Alicante por el tiempo de incubación». Responsables de la Conselleria de Sanidad han confirmado a INFORMACIÓN que se ha detectado en Alicante el primer caso de fiebre chikungunya por mosquito tigre de toda España. «Es el primer caso autóctono de España», precisan a preguntas de este diario.

Las primeras personas infectadas en España aquejadas de esta enfermedad vírica que transmite el mosquito tigre son extranjeros, en concreto islandeses. Se trata de una mujer de 37 años, una de sus hermanas y su hijo de cinco años. Todas ellas estuvieron juntas de vacaciones con otra hermana de las mayores, pendiente en su caso de que se confirme la infección, tanto en la ciudad como en las playas de Alicante durante la última quincena de mayo, entre los días 17 al 31 del pasado mes.

La conselleria desplegó en Alicante durante toda la mañana de ayer viernes a un equipo de expertos entomólogos de la Universidad de València para peinar las zonas donde estuvieron estos turistas, que residieron en régimen de alquiler en un chalé de la playa de San Juan y en un hotel también de la zona. Los primeros informes verbales de estos especialistas descartan la existencia de un foco infeccioso según indicaron ayer fuentes sanitarias, aunque la investigación no se ha dado por concluida.

Zona de riesgo



«Se está actuando en la zona de riesgo porque por el tiempo de incubación se sabe que la picadura se ha producido aquí», insisten desde la conselleria. Los entomólogos de València inspeccionaron al detalle diversos enclaves de la ciudad y aunque inicialmente descartaron la existencia de un foco infeccioso, desde Sanidad precisan que la investigación seguirá abierta «con la toma de muestras necesarias» hasta comprobar el origen de la infección.

Los primeros síntomas de esta enfermedad denominada chikungunya se detectaron una vez que las turistas islandesas habían regresado a su país, el mismo 1 de junio. El diagnóstico oficial que confirma estos primeros casos de chikungunya en nuestro país se dictaminó desde el servicio de urgencias de un Hospital de Reykiavik el 8 de junio, siempre según los datos aportados por los responsables de Sanidad en la Comunidad.

Expertos sanitarios de Alicante explican a su vez que el hecho de que el mosquito tigre haya colonizado ya hasta dos terceras partes de la Comunidad no implica de entrada que la cuenca mediterránea esté infectada, porque los insectos no tienen por qué tener el virus de entrada.

No obstante, la detección de estos primeros casos en todo el país ha desembocado en el incremento potencial de la búsqueda activa de un posible foco infeccioso con la revisión in situ de todos los lugares de los que se tienen constancia que visitaron o donde residieron las turistas. Sanidad espera un informe minucioso al respecto por parte de los especialistas entomólogos de València, aunque al cierre de esta edición la investigación practicada no ha dado positivo, como aseguran desde la conselleria.

Tras esta visita de los especialistas de la Universidad de València a todas las zonas que se consideran de riesgo como posible foco de la infección, donde a su vez residieron durante su estancia los turistas islandeses, Sanidad anuncia la puesta en marcha de un programa de «vigilancia activa», tanto en los centros de atención primaria cercanos como en los hospitales de Alicante.

Vigilancia



Además, y a raíz de estos primeros casos, los responsables sanitarios tienen previsto reunir a los equipos de atención primaria, así como a los servicios de microbiología y de medicina interna en enfermedades infecciosas de Alicante, para activar el sistema de protocolo de vigilancia epidemiológica.

«Se van a revisar todas las solicitudes de analíticas del último mes, así como cualquier caso de fiebre de origen desconocido», puntualizan desde Sanidad en un comunicado.

Por otra parte, a preguntas sobre una posible alerta ciudadana al respecto, fuentes sanitarias precisan que los protocolos frente al mosquito tigre están establecidos de antemano y que ahora solo se están intensificando.

Al mismo tiempo, y entre las recomendaciones dirigidas a la población en general, los responsables sanitarios insisten en la necesidad de actuar de forma preventiva.

En este sentido recuerdan que los mosquitos tigre actúan de día y que su mayor actividad se produce dos horas después del amanecer y varias horas antes de la puesta del sol. Para evitar una posible picaduras se recomienda, a su vez, «instalar mosquiteras en las ventanas, usar repelentes específicos y cubrirse la piel con manga larga y pantalones ajustados al tobillo».

Platos de macetas con agua retenida y en sombra, zonas húmedas de un área con piscina donde pueda estancarse, e incluso la retención de aguas en las alcantarillas pueden alimentar una posible foco infeccioso.