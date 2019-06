Miguel Ángel Pavón: «Los gobiernos plurales son muy complicados. El PP y Cs tendrán también trifulcas»

Concejal saliente del Ayuntamiento de Alicante. Tras cuatro años como asesor municipal y ocho como concejal (de ellos, dos y medio en el gobierno del tripartito), Miguel Ángel Pavón abandona el Ayuntamiento, pero lo hace con ganas de volver.

P Hace ahora cuatro años, Guanyar Alacant logró seis concejales, lo que le permitió entrar en el gobierno. Ahora, la nueva marca electoral (Podemos-EU) se ha quedado en dos ediles y todo parece que se quedarán en la oposición. ¿Cómo valora el resultado: debacle o una vuelta a las cifras electorales históricas?

R No lo sé. Desde luego las elecciones han dado el resultado que han dado. Al PSOE no le ha penalizado el lío de las imputaciones judiciales de Echávarri, han obtenido tres concejales más. Y las fuerzas alternativas de la izquierda han bajado, tanto Compromís como Unidos-Podemos. Además, no hay ningún concejal de EU, y eso no es bueno para la ciudad. En EU estamos divididos en dos sectores, y mi sector ya advertimos de que era posible sacar sólo dos concejales y que uno tenía que ser de EU. No exigirlo fue un error. Aunque tampoco es la primera vez que sucede: de 2007 a 2011, tampoco hubo concejales de EU en la Corporación de Alicante. Entonces fue después de votar en contra del Plan Rabasa, y eso tampoco nos dio ningún rédito electoral. Los electores han decidido ahora resituarnos en estos números.

P Como dice, su formación ha sido la más perjudicada en las urnas de los socios del tripartito. ¿Qué explicación le encuentra?

R Los números son los números. Habrá alicantinos que esperaban otros referentes en las listas. Yo no me he presentado, y no sé si podría haber arrastrado más votos a la candidatura. La realidad es que no tendremos representación pese a la labor que hemos en el Ayuntamiento estos últimos años.

P Habla de buenas políticas. Entonces, ¿cree que sólo les han castigado por la «falta de referentes» en la candidatura?

R Creo que el balance de las políticas es positivo, pese al ruido que ha podido haber. Se han llevado adelante muchas cosas que van a marcar buena parte de la próxima legislatura, como el paseo litoral, que no haya Plan de Ajuste, la ristra de proyectos impulsados que necesitaban muchos barrios y partidas rurales? y vamos a ver qué pasa con el Catálogo de Protecciones. Espero que más pronto o más tarde se apruebe un catálogo, aunque no sea exactamente el que nosotros llevamos a Pleno.

P ¿No existe la autocrítica?

R Bueno, las cosas se pueden hacer mejor, siempre. El problema ha sido el ruido del tripartito provocado porque cuestiones que habíamos aprobado se iban incumpliendo. ¿Qué hacíamos? ¿Nos tragábamos esos sapos? Decidimos denunciar los incumplimientos.

P Vistos los resultados, ¿no se arrepiente de haber sido uno de los generadores de ese ruido?

R Los gobiernos plurales son muy complicados. No sé qué pasará el sábado, pero si al final es un gobierno plural entre el PP y Ciudadanos, seguro que también tienen sus historias y trifulcas. Hay una cosa que muchas veces pienso: no sé si tendríamos que habernos plantado y haber exigido la Alcaldía para nosotros porque sacamos los mismos concejales que el PSOE. Fue Compromís quien lo decidió, en un evidente cambio de cromos entre València y Alicante.

P Pero tanto Echávarri como Ribó fueron los cabeza de lista más votados de la izquierda...

R Sí, pero cuando hay el mismo número de concejales? Me pregunto si podíamos haber exigido de una manera más contundente la Alcaldía o, si votando a Echávarri, no haber formado parte del gobierno y habernos quedado en una oposición constructiva.

P Pero hace ahora cuatro años, las bases de su formación votaron a favor de Echávarri como alcalde y de que Guanyar formara parte del tripartito...

R Sí, sí, pero es cierto que no se planteó de una forma muy explícita esa alternativa?

P ¿No se planteó porque había ansia de poder, de estar por fin en el gobierno de Alicante?

R La gente que nos votó confiaba en nosotros para cambiar las cosas. Ahora prefiero quedarme con las cosas que hemos hecho, como conseguir que se enterrase definitivamente la especulación urbanística en torno a Ikea, con las obras de urbanización de barrios como Divina Pastora. Siempre he estado trabajando en estrecha relación con las entidades vecinales, y ese trabajo lo vemos reconocido.

P Pero luego el resultado electoral ha sido el que ha sido...

R Yo no me he presentado a las elecciones, se ha presentado mi formación política con otros referentes. Ahí ha podido haber alguna explicación a lo que ha pasado.

P Y si hubiera ido en lista, ¿cree que el resultado habría sido otro, se hubiera frenado la caída?

R Es posible que se hubiesen sumado más votos. A través de redes sociales, me llegaba que mucha gente esperaba que estuviera en esa lista. Eso ha podido llevar a gente a no votar.

P Usted no estuvo en la lista, en parte, por la división interna de EU. ¿Cree que esta guerra tampoco ha ayudado al resultado?

R Está claro que la situación no ayuda, pero no sé hasta qué punto es determinante. Todo depende más de la situación general, del declive nacional de Podemos.

P Si de usted dependiera, ¿EU ya no volvería a ir en coalición con Podemos a las urnas? ¿Cree que su formación debe recuperar la marca en las papeletas?

R EU tiene que tener su espacio propio, estoy en contra de una fusión con Podemos. Nosotros tenemos una trayectoria amplia, reconocida y Podemos, que quería asaltar los cielos, ahora está cayendo en los infiernos.

P Ese sector crítico con la dirección local no ha participado en la campaña, se salieron de la lista al no estar de acuerdo con los puestos tras las primarias... ¿Cómo define esa actitud?

R Para nosotros era irrenunciable que el «dos» fuera de EU. Cuando vimos que no era así, la gente de nuestro sector se fue de la lista.

P ¿Y no tendría que anteponerse el interés general de la marca por encima de los personales?

R Ya, pero nos parecía que la lista no era digna de EU. No íbamos a boicotear nada, pero tampoco íbamos a participar en la campaña. Fue la decisión que se tomó, era lo que nos afloraba. Nos quedamos desencantados con la lista que se fraguó [entre Podemos y EU]. Nosotros no íbamos a participar activamente. Yo esta vez ni he participado en la redacción del programa, no me sentía a gusto.