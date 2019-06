Fallos en la plataforma informática impiden a los alumnos matricularse en las escuelas oficiales de idiomas

Fallos en la plataforma Itaca de la Conselleria de Educación han impedido esta mañana inscribirse en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la provincia. A primera hora el sistema ha funcionado durante algo más de media hora, pero después ha resultado imposible matricularse. Ha sido ya a las 14.15 horas cuando el programa ha vuelto a activarse.

Es el primer año que las EOI se integran en la plataforma que, en principio, agilizará los trámites al desarrollarse todo el proceso de manera telemática sin necesidad de que los alumnos guarden colas en los centros.

El director de la EOI de Alicante, Antonio Cánovas, hace un llamamiento a la calma porque "no es necesario matricularse el primer día porque la plaza no dependerá del momento en el que se realice la matrícula". "Hay tiempo porque el plazo es hasta el próximo día 27", añade, aunque entiende el malestar de quienes no han podido realizar el trámite porque "las cosas deben funcionar".

Una vez que finalice el plazo de matrícula será el propio sistema el que decida en función de si se es ya alumno o no de la escuela de idiomas y de su perfil el que ordene a los aspirantes y decida quienes tienen plaza. No se realizarán sorteos.

Desde la Conselleria de Educación explican que la plataforma depende de la Dirección General de Tenologías (DGTIC) de la Generalitat, desde la que han informado que estos días hay una "sobrecarga de acceso a las diferentes aplicaciones telemáticas que se utilizan para diferentes acciones".

Los técnicos han trabajado toda la mañana para solucionar el problema, algo que consiguieron a las 14.15 horas, según han informado desde Educación y ha podido comprobar este periódico.

"Pedimos calma y paciencia a los usuarios y tranquilidad porque tienen de tiempo hasta el 27 de junio para realizar el trámite", indican.