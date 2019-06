Barcala: "Mucho éxito, mucha suerte, ha sido un verdadero placer"

El último pleno de la corporación municipal 2015-2019 del Ayuntamiento de Alicante ha durado 15 segundos, el tiempo justo que se han dado por aprobadas las actas de las últimas tres sesiones plenarias y que el alcalde en funciones, Luis Barcala ha despedido a sus compañeros de corporación con un escueto deseo de "mucho éxito, mucha suerte, ha sido un verdadero placer. Se levanta la sesión".

Minutos antes de la sesión plenaria y, sobre todo, al finalizar el mismo, los ediles han aprovechado que compartían el salón de plenos por última vez para despedirse. Besos, abrazos y buenos deseos, unos más afectivos que otros, entre unos ediles que abandonan en sus gran mayoría el Ayuntamiento. De hecho, de 29 componentes de la corporación, tan solo repiten 6 de ellos con acta de concejal a partir del próximo sábado 15 de junio. Veintitrés dejan de ser ediles de Alicante, algunos de ellos después de varios años y como cargo público, tanto en el gobierno como en la oposición.

Este es el caso de Miguel Ángel Pavón, portavoz de Guanyar Alacant, que no sigue en el Ayuntamiento después de 8 años como concejal. En su despedida ante los medios de comunicación, Pavón ha asegurado que seguirá "vigilante" ante la posible "sombra de corrupción" que siempre se cierne sobre áreas como Urbanismo. Por su parte, la portavoz del Partido Socialista, Eva Montesinos, que también deja la corporación después de perder las primarias del PSOE frente a Francesc Sanguino y no formar parte de la candidatura municipal votada el 26 de mayo, espera que los próximos concejales socialistas "si están en la oposición, hagan una oposición dura y responsable" para "devolver la dignidad al Ayuntamiento de Alicante" para que el "PP no se salga del tiesto" e "invierta el dinero en tejemanejes".

El tercer portavoz del tripartito de izquierdas que gobernó la ciudad más de dos años, Natxo Bellido, de Compromís, que es el único que repite como edil, ha emplazado a los medios a hablar al finalizar la reunión "institucional" a la que ha sido convocado por el alcalde a mediodía de hoy (12.00) dentro de la ronda de contactos previos al pleno de investidura del sábado próximo.