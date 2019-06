El drama de Matemáticas

Los estudiantes optan entre la Restauración Borbónica y Primo de Rivera en la primera prueba de Selectividad.

De la felicidad de Historia al drama de Matemáticas. Alumnos que ayer iniciaron las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Alicante salieron llorando del examen de Matemáticas de la rama de ciencias. De hecho, los estudiantes ya han lanzado una recogida de firmas en la plataforma «change.org» para exigir «soluciones» a Educación ante la dificultad de la prueba. A las 21 horas de ayer ya llevaban 9.000 apoyos.

Ante las quejas una comisión de Matemáticas será la que evalúe si efectivamente el examen era mucho más complicado que otros años y si se ajusta a la materia que los estudiantes han cursado en Bachillerato. En las aulas de la universidad Miguel Hernández de Elche algunos también salieron de las aulas entre lágrimas al acabar.

La primera jornada de la Selectividad comenzó con el examen de Historia de España, una de las cinco asignaturas comunes a todas las líneas de Bachillerato, justo en sentido contrario. «Han preguntado lo que mejor me sabía, la Restauración en el siglo XIX, así que salgo muy contento del examen». Alejandro Moreno, del IES Gaia de San Vicente del Raspeig, fue uno de los 3.494 alumnos que inició la Selectividad en la UA. Los alumnos pudieron elegir entre la Restauración del siglo XIX o la dictadura de Primo de Rivera y su comparación con la de Franco, del siglo XX. Dos opciones con las que la mayoría de consultados por este periódico se mostraron aliviados porque se habían preparado bien una u otra. Tras el «trance» de pasar el primer examen, la mayoría encaraba de forma más relajada el resto de la jornada, que incluyó Valenciano, Latín o Matemáticas y Fundamentos del Arte o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

«Al final te das cuenta de que simplemente es un examen más para el que nos estamos preparando todo el curso. Es la presión social que hay en torno a la Selectividad lo que te agobia, más que la prueba en sí», reflexiona Andrea Carrasco, del IES Las Fuentes de Villena. «Necesito nota porque quiero estudiar Medicina, pero salgo con buenas sensaciones», afirmaba.

Aunque Historia es de las asignaturas que más asustan a buena parte de los estudiantes, a la que se enfrentaron justo después, Valenciano, despertaba más miedos entre los consultados. Laura Oncina, del IES Figueras Pacheco, era una de ellas. «Estoy repasando porque Valenciano es la asignatura que más me cuesta, pero Historia me ha salido muy bien, ha sido fácil», asegura. En su caso no le preocupa la calificación porque para piloto comercial no le exigen nota.

Salvo la tensión generada con Matemáticas, la jornada transcurrió sin incidentes en la UA. «No ha habido ni problemas con los DNI ni despistes importantes para encontrar la clase», señaló el coordinador de la PAU, Rafael Chinchilla. «Los alumnos vienen con la lección aprendida desde sus centros y ni siquiera ha habido problemas con la prohibición de llevar reloj al examen»,dijo. La hora la pudieron ver proyectada en una pantalla.