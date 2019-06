Destrozos en la Asociación de Vecinos de Carolinas Atlas

La Asociación de Vecinos de Carolinas Altas se ha despertado con su local devastado. Durante la noche del 3 de junio forzaron la cerradura del local y destrozaron todo lo que había en su interior. Pese a que no se ha detectado robo alguno, el presidente de la Asociación, Yoel Montoro, ha denunciado a la policía lo ocurrido.

Como afirma el presidente: "Hemos tenido que suspender todos los talleres de los niños a dos semanas de la escuela de verano". Se han encontrado todo abierto, destrozado, desde las puertas, el equipo de música, el de iluminación. "No podemos dar clase" afirma Montoro.

En palabras de su presidente: "No sabemos quién ha podido ser, pero lo que sí tenemos claro es que ha venido a hacer daño, no a robar". El local es un espacio municipal cedido por el Ayuntamiento, y la asociación no tiene los fondos para subsanar los desperfectos. "Dependemos de las subvenciones y de la aportación de la gente del barrio", ha afirmado el representante vecinal.

"Antes teníamos una alarma, proporcionada por el Ayuntamiento, pero hace ya años la desactivaron por los recortes", confirma el presidente de la asociación, y añade: "Nosotros no podemos contratar una, el presupuesto nos da para pagar luz, agua y mantenimiento del local".

Ante los hechos, la policía científica va a tener muy complicado dar con el culpable, ya que hace una semana el local era un colegio electoral, y a diario acuden una treintena de niños. Además, Yoel Montoro ha explicado: "Los que lo hayan hecho removieron todos los archivadores, y el allanamiento se produjo justo el día que salían las bases de las subvenciones".

La gente del barrio de Carolinas Altas, sobre todo los niños, va a tener que esperar a que se solucionen los destrozos para poder acudir a los talleres.