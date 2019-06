La gran fiesta del vino de la provincia

La Winecanting Puerto congregó ayer a 25 bodegas que ofrecieron más de 200 referencias en un acto que va a más tras doce ediciones y que desde la DO Vinos de Alicante pretenden que se convierta, si no lo es ya, en el evento de referencia de los vinos de la provincia. De hecho es ya el más popular de los que convoca la DO. Acompañaron a las bodegas cuatro empresas de alimentación de cercanía que ofrecieron salazones, quesos, embutidos y panadería tradicional.