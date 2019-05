La cadena Hilton gestionará el hotel de la Casa Alberola

La cadena hotelera Hilton firmó ayer un acuerdo de franquicia con Balazs Companie S L para abrir el hotel Casa Alberola en Alicante bajo la marca Curio Collection by Hilton este verano. El hotel contará con 46 habitaciones, muchas de ellas con vistas a la Marina Deportiva del Puerto de Alicante, así como con un restaurante y un bar para los clientes y comensales ajenos al hotel.

Diseñado por el arquitecto José Guardiola Picó, el edificio Casa Alberola fue construido en 1894, de estilo neoclásico y con influencias que recuerdan la tradición marítima y la cultura mediterránea de Alicante. El hotel boutique es fácilmente reconocible por su torreón y está situado frente al paseo marítimo.

«Casa Alberola es uno de los edificios más emblemáticos de Alicante y un punto de referencia para los alicantinos. Estamos muy contentos de llegar a un acuerdo con Hilton en nuestro primer proyecto hotelero, transformando este edificio en lo que será uno de los mejores hoteles de la ciudad», subrayó ayer Asunción Ujeda, fundadora de Petición Balazs Companie.

Casa Alberola se une a tres hoteles Curio Collection en España que se completa con el Gran Hotel Montesol Ibiza, el Alexandra Barcelona y el moderno Higuerón Hotel Málaga, cuya inauguración está prevista para finales de este año.

Curio Collection by Hilton está compuesto por un conjunto de más de 65 hoteles y resorts que incluyen el Trafalgar St James Londres, Curio Collection by Hilton, Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, Maison Astor Paris, Curio Collection by Hilton y el Reichshof Hamburgo, Curio Collection by Hilton. El hotel Casa Alberola, de Curio Collection by Hilton, está ubicado en la calle Canalejas, 1, en Alicante.