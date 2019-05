La cadena Hilton desembarca en Alicante con la gestión del hotel Casa Alberola

La cadena Hilton ha firmado hoy un acuerdo de franquicia con Balazs Companie S.L. para abrir el hotel Casa Alberola en Alicante, bajo la marca Curio Collection by Hilton a finales de este año. "Alicante es cada vez más popular entre los turistas que buscan ocio y cultura y una muestra es la demanda de hoteles de calidad por parte de los usuarios en la región", subraya Patrick Fitzgibbon, vicepresidente de desarrollo de Hilton EMEA. "Casa Alberola será uno de los pocos hoteles de una marca internacional en Alicante y, como parte de Curio Collection by Hilton, se beneficiará de los 100 años de experiencia de Hilton en el sector, manteniendo al mismo tiempo su carácter único".

Diseñado por el arquitecto local José Guardiola Picó, Casa Alberola fue construido en 1894, de estilo neoclásico y con influencias que recuerdan la tradición marítima y la cultura mediterránea de Alicante. El hotel boutique es fácilmente reconocible por su torreón y está situado en el paseo marítimo de la ciudad, donde el famoso vino Fondillón de la región fue exportado en su día a todo el mundo.

El hotel contará con 46 habitaciones, muchas de las cuales tendrán vistas a la Marina Deportiva del Puerto de Alicante, puerto de salida de la Volvo Ocean Race; así como con un restaurante y un bar para los huéspedes y los habitantes de la ciudad.

"Casa Alberola es uno de los edificios más queridos de Alicante y un punto de referencia para los alicantinos. Estamos muy contentos de llegar a un acuerdo con Hilton en nuestro primer proyecto hotelero, transformando este emblemático edificio en lo que será uno de los mejores hoteles de la ciudad", dice Asunción Ujeda Paya, fundadora de Petición Balazs Companie S.L.

El hotel está rodeado de atractivos turísticos, entre los que destacan el Castillo de Santa Bárbara, el Mercado Central, el Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG), el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y el Museo Arqueológico, lo que lo convierte en lugar perfecto para viajeros culturales. Además, Alicante cuenta con numerosas playas remotas y de gran calidad, así como una rica tradición culinaria, con restaurantes de fama mundial esparcidos por la ciudad y sus alrededores.

Casa Alberola se une a tres hoteles Curio Collection en España y complementará el encanto del Gran Hotel Montesol Ibiza, Curio Collection by Hilton, el vibrante Hotel Alexandra Barcelona y el moderno Higuerón Hotel Málaga, Curio Collection by Hilton, cuya inauguración está prevista para finales de este año.

Curio Collection by Hilton está compuesto por un portfolio de más de 65 hoteles y resorts únicos que incluyen el Trafalgar St James Londres, Curio Collection by Hilton, Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, Maison Astor Paris, Curio Collection by Hilton y el Reichshof Hamburgo, Curio Collection by Hilton. El hotel Casa Alberola, de Curio Collection by Hilton, está ubicado en la calle Canalejas, 1, en Alicante